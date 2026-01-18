  1. Inicio
Supremo: "Si la amas, déjala ir"

Durante una conversación con su amigo, el tiktoker brasileño João Ferreira, Supremo dijo que Milagro Flores es una gran mujer y que le le desea lo mejor.

  18 de enero de 2026
El tiktoker hondureño, Supremo, compartió en sus redes sociales un video en el que se le ve teniendo una conversación con el brasileño João Ferreira.
Y es que ambos tiktokers se encuentran en Argentina actualmente, ya que han participado en eventos para creadores de contenido.

Cabe mencionar que en la descripción del clip, Supremo escribió la frase: "Si la amas, déjala ir", haciendo alusión a este dicho que se dice con frecuencia en temas de amor.

Durante su conversación con el tiktoker brasileño, quien se han convertido en un amigo muy cercano de Supremo, este le dijo que aún tiene sentimientos por Milagro Flores, y también expresó su profunda admiración por ella.

"Yo todavía la quiero", inició diciendo Supremo. Luego João Ferreira le preguntó sobre cuáles fueron los motivos de su ruptura, pero Supremo no dio más detalles. Sin embargo, llenó de elogios a la presentadora de televisión.

"Ella es una excelente mujer. Y el hombre que se quede con ella lleva una fortuna", expresó con sinceridad Supremo, mientras João Ferreira le respondía con una broma y entre risas: "Tú lo matas a él".
Luego Supremo continuó: "Yo lo único que puedo decirle, al que la enamore próximamente, es que la cuide bien, que la valore, y que la proteja", agregó el hondureño quien cuenta con más de tres millones de seguidores en su perfil de TikTok.
"Ella es un ejemplo a seguir, y que la haga sentir amada, bro, yo le deseo lo mejor. Aunque mi corazón esté roto, pero es buena mujer", concluyó Supremo.

Durante varios meses, Supremo y Milagro Flores estuvieron "conociéndose" con el objetivo de formalizar su relación en algún momento.

Sin embargo, y después de vivir varios momentos juntos, la presentadora de televisión decidió alejarse el tiktoker hondureño, el pasado mes de diciembre.

Y aunque ella no ha dado muchos detalles al respecto, la razón principal de su decisión sería que ella se cansó de esperar a Supremo, y a que este le propusiera oficialmente que fuera su novia.

