Susana Zabaleta sobre Julio Iglesias: “no soportaremos ni una falta de respeto más”

La actriz mexicana lanzó un fuerte mensaje contra el acusado artista y todos los que hayan tenido situaciones similares: “el patriarcado tiene que entender que eso ya se acabó. Todos los que estén muertos o los que no estén, tienen que pagar".

Susana Zabaleta sobre Julio Iglesias: “no soportaremos ni una falta de respeto más”

La artista enfatizó la importancia de que las mujeres permanezcan unidas. Por su parte, el cantante no ha respondido a sus declaraciones específicamente.

La actriz y cantante mexicana Susana Zabaleta se pronunció sobre el caso de Julio Iglesias, actualmente bajo investigación tras las acusaciones de presunta agresión sexual hechas por extrabajadoras de sus propiedades en el Caribe.

Durante un encuentro reciente con la prensa, la intérprete expresó una postura enérgica, señalando que los tiempos han cambiado y que ya no se tolerarán situaciones de abuso ni impunidad.

En un reciente encuentro con la prensa, Susana Zabaleta declaró: “Creo que el patriarcado tiene que entender que eso ya se acabó. Todos los que estén muertos o los que no estén, tienen que pagar".

"Es una energía que tienen que pagar. No es que las mujeres nos hayamos vuelto locas, es que ya no vamos a soportar ni una falta de respeto más, ni una", expresó.

La artista enfatizó la importancia de que las mujeres permanezcan unidas y recalcó: “Entonces, todas juntas vamos a darles a entender a los hombres, todes también, que no se pueden pasar. No la fuerza es la que gana, es el entendimiento, la razón, el amor y la comprensión", sentenció.

El 13 de enero, eldiario.es y Univisión publicaron una investigación sobre las denuncias presentadas por dos extrabajadoras de Julio Iglesias en República Dominicana y las Bahamas, quienes aseguraron haber sufrido agresiones sexuales, acoso y condiciones laborales abusivas mientras trabajaban para el cantante.

Según los reportes, las mujeres relataron situaciones de control, vejaciones y presiones para mantener encuentros íntimos.

El artista negó las acusaciones en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, donde afirmó: Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

La Fiscalía española evalúa si los hechos constituyen delitos de trata de personas y agresión sexual, mientras el entorno legal de Iglesias prepara su estrategia de defensa.

