Susana Zabaleta sobre Julio Iglesias: “no soportaremos ni una falta de respeto más”

La actriz y cantante mexicana Susana Zabaleta se pronunció sobre el caso de Julio Iglesias, actualmente bajo investigación tras las acusaciones de presunta agresión sexual hechas por extrabajadoras de sus propiedades en el Caribe.

Durante un encuentro reciente con la prensa, la intérprete expresó una postura enérgica, señalando que los tiempos han cambiado y que ya no se tolerarán situaciones de abuso ni impunidad.

En un reciente encuentro con la prensa, Susana Zabaleta declaró: “Creo que el patriarcado tiene que entender que eso ya se acabó. Todos los que estén muertos o los que no estén, tienen que pagar".

"Es una energía que tienen que pagar. No es que las mujeres nos hayamos vuelto locas, es que ya no vamos a soportar ni una falta de respeto más, ni una", expresó.

La artista enfatizó la importancia de que las mujeres permanezcan unidas y recalcó: “Entonces, todas juntas vamos a darles a entender a los hombres, todes también, que no se pueden pasar. No la fuerza es la que gana, es el entendimiento, la razón, el amor y la comprensión", sentenció.

El 13 de enero, eldiario.es y Univisión publicaron una investigación sobre las denuncias presentadas por dos extrabajadoras de Julio Iglesias en República Dominicana y las Bahamas, quienes aseguraron haber sufrido agresiones sexuales, acoso y condiciones laborales abusivas mientras trabajaban para el cantante.