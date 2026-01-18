Sophie Turner descubre enfermedad al entrenar para “Tomb Raider”

El intenso entrenamiento físico al que se sometió Sophie Turner para interpretar a Lara Croft en la próxima serie Tomb Raider le permitió descubrir una condición crónica de salud que desconocía.

Para dar vida a la famosa arqueóloga, la actriz de 29 años adoptó una rutina de ocho horas diarias de ejercicio, cinco días a la semana, desde febrero del año pasado.

En una entrevista concedida a The Julia Cunningham Show, relató que “llevamos haciendo ocho horas al día, cinco días a la semana desde febrero del año pasado, así que ha sido mucho”.

Este riguroso programa de entrenamiento expuso un malestar físico que hasta ese momento no había identificado.

“Me enteré que tengo un problema de espalda perpetuo”, compartió Turner, y detalló que las molestias se volvieron evidentes a medida que avanzaba la preparación para el papel.

Lejos de frustrarse, Sophie Turner encontró en el proceso una oportunidad para conocer su cuerpo en profundidad.

Reconoció que nunca antes había participado en un régimen de ejercicio tan estricto y que el desafío físico de Lara Croft representaba su primer acercamiento real al acondicionamiento atlético.

“También me di cuenta de que es mucho más fácil desarrollar músculo si nunca has hecho ejercicio en tu vida, cosa que nunca había hecho. Me ha llevado meses y meses y meses ponerme en buena forma”, comentó.

La actriz destacó la constancia requerida, ya que los resultados no fueron inmediatos y el progreso se hizo esperar.

Aunque muchas personas asocian a Turner con escenas de acción por su trabajo en Game of Thrones, ella aclaró que su experiencia previa era diferente.

Recordó que “yo era la que recibía las palizas, no la que las daba” y valoró especialmente “aprender a lanzar un golpe y no solo recibirlo”.

La preparación para Tomb Raider supuso un cambio importante en su rutina y en la forma de abordar los retos físicos.

La serie, dirigida creativamente por Phoebe Waller-Bridge, propone una nueva visión de Lara Croft, personaje central en los videojuegos desde su debut en 1996.

A lo largo de los años, la arqueóloga se enfrentó a enemigos humanos y criaturas extraordinarias.

Para Turner, dar vida a una figura tan reconocida implica una responsabilidad especial.

Aseguró que “son zapatos enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina Jolie y Alicia Vikander con sus interpretaciones tan poderosas, pero con Phoebe al mando, nosotras (y Lara) estamos en manos muy seguras”.