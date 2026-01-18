Yailín "La Más Viral" sorprende con extremo resultado de cirugía estética

La controversial cantante dominicana Yailin La Más Viral volvió a encender las redes sociales, pero esta vez no por su vida personal, sino por un sorprendente cambio en su fisionomía.

Tras semanas de especulaciones sobre si sus recientes fotos en redes sociales eran producto del retoque digital, se confirmó que la artista se sometió a una cirugía estética denominada “Cintura Cero”.

El responsable de esta transformación es el Dr. Cristian Concepción, un cirujano de República Dominicana, quien reveló detalles del procedimiento en una entrevista exclusiva para Primer Impacto.

Según el especialista, el objetivo era cumplir el deseo de la intérprete de obtener una silueta mucho más estrecha, algo que no había logrado con liposucciones previas debido a su estructura ósea.

A diferencia de las técnicas tradicionales, el método “Cintura Cero” no implica la extirpación de las costillas flotantes. El Dr. Concepción explicó que se utiliza un dispositivo ultrasónico para modificar la angulación de las costillas, “doblándolas” estratégicamente para reducir el diámetro de la cintura.

“Como son costillas flotantes, no interfieren con la respiración y la paciente puede llevar una vida normal”, aseguró el médico, enfatizando que el procedimiento no deja cicatrices visibles.

Aunque los resultados son inmediatos, el proceso exige un estricto protocolo postoperatorio que incluye el uso constante de un corsé especializado para fijar la nueva posición de las costillas.

No obstante, el doctor aclaró que no todos son candidatos: personas con obesidad o exceso de piel no califican para esta técnica, la cual realiza desde 2023.

Este no es el primer procedimiento estético al que se somete Yailin La Más Viral. La cantante se ha realizado aumento de senos y de glúteos, inyecciones de relleno y se ha realizado procedimientos para definir sus pómulos, mentón y nariz.

A finales de 2024 declaró haber reemplazado sus implantes por unos más pequeños y naturales, debido a que había adelgazado. En octubre de 2024 sorprendió al cambiarse los ojos de color utilizando la querato‑pigmentación ocular, dejó el marrón y en ese entonces eligió el gris.

Sin embargo, en enero de 2025 apareció con una nueva mirada y desde entonces luce los ojos verdes. Lo que sí es un hecho es que Yailin La Más Viral nunca ha negado los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.