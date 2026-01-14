Raffy lanza “La inquietud” en alianza con Sony Music y DN Music

San Pedro Sula.

El artista hondureño Raffy presentó oficialmente su más reciente sencillo titulado “La Inquietud”, una propuesta musical que marca un nuevo capítulo en su carrera artística y consolida su proyección a nivel nacional e internacional.

Este lanzamiento cuenta con una unión estratégica de alto nivel entre la multinacional Sony Music y la disquera hondureña DN Music, una colaboración que representa un paso importante para la industria musical del país, apostando por el talento local con estándares globales de producción, distribución y promoción.

“La Inquietud” es un tema que combina sonidos actuales con una interpretación cargada de emoción, reflejando la identidad artística de Raffy y su capacidad para conectar con el público a través de letras honestas y una propuesta musical sólida. La canción aborda sentimientos de incertidumbre y pasión, envueltos en una producción moderna y competitiva dentro del mercado latino.