Raffy lanza “La inquietud” en alianza con Sony Music y DN Music

“La Inquietud” es un tema que combina sonidos actuales con una interpretación cargada de emoción.

El cantante hondureño "Raffy".
San Pedro Sula.

El artista hondureño Raffy presentó oficialmente su más reciente sencillo titulado “La Inquietud”, una propuesta musical que marca un nuevo capítulo en su carrera artística y consolida su proyección a nivel nacional e internacional.

Este lanzamiento cuenta con una unión estratégica de alto nivel entre la multinacional Sony Music y la disquera hondureña DN Music, una colaboración que representa un paso importante para la industria musical del país, apostando por el talento local con estándares globales de producción, distribución y promoción.

“La Inquietud” es un tema que combina sonidos actuales con una interpretación cargada de emoción, reflejando la identidad artística de Raffy y su capacidad para conectar con el público a través de letras honestas y una propuesta musical sólida. La canción aborda sentimientos de incertidumbre y pasión, envueltos en una producción moderna y competitiva dentro del mercado latino.

Con este proyecto, Raffy reafirma su compromiso con el crecimiento artístico y la calidad musical, respaldado por el alcance internacional de Sony Music y el conocimiento del mercado local que aporta DN Music. Esta alianza busca posicionar el tema en plataformas digitales, radio y medios especializados, ampliando la presencia del artista más allá de las fronteras hondureñas.

“La Inquietud” estará disponible este jueves 15 de enero con video oficial y también en todas las plataformas de streaming, y forma parte de una estrategia integral que promete nuevas sorpresas para los seguidores del artista y para la música hondureña en general.

