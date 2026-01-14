Aislinn Derbez levanta sospechas de embarazo

México.

Aislinn Derbez publicó un clip en su cuenta de Instagram que levantó sospechas de embarazo, de modo que usuarios reaccionaron al video viral que apenas dura 15 segundos. La hija mayor del actor y comediante Eugenio Derbez compartió el contenido después de que se sumó a una de las principales tendencias en redes sociales: el test que se llama “Your 2026 prediction”, es decir, “tu predicción para 2026”, ante el comienzo del año nuevo.

Por lo mismo, Aislinn Derbez, de 39 años de edad, se grabó viendo su principal “predicción” para este 2026. Como resultado, el test reveló que quedaría embarazada, ya que aparece tres imágenes: una de dos pruebas de embarazo, una de un vientre abultado y otra de dos bebés. La actriz de la película “A la mala” (2015) y la serie de Netflix “La casa de las flores” (2018-2020) reaccionó con sorpresa al saber que la vida le depara un nuevo embarazo, de acuerdo con el test de “tu predicción para 2026”. Además, la también modelo mexicana escribió lo siguiente en la descripción del video viral: