Cesia Mejía responde a quienes dicen que mantiene a su esposo

San Pedro Sula, Honduras.

La periodista hondureña Cesia Mejía, respondió a los comentarios que internautas que aseguran que ella mantiene a su esposo, Carlos Reyes, con quien ha procreado a dos hermosas hijas.

Fue durante un "brake" en su jornada en la cadena televisiva HCH que Cesia Mejía aprovechó para conversar un momento con sus seguidores y responder algunas de sus preguntas.

Primero, Cesia hizo mención de que a veces los usuarios de las redes le dicen "patas secas", y dijo que eso era algo que no le afectaba ya que ella aceptaba que sus piernas eran delgadas y que agradecía a Dios por estar saludable y poder usar sus extremidades.

Cesia Mejía también se pronunció sobre los comentarios sobre que ella supuestamente mantiene a su esposo, Carlos Reyes.

"Tampoco me afecta que me digan que mantengo a mi marido porque yo sé que no es cierto. Que lo he querido mantener sí, pero lo que pasa es que él no se deja", expresó entre risas la comunicadora.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Que se lo propuse, sí, aquí lo dije una vez, porque realmente es un tema de equipo, y si mi casa está bien, yo voy a estar bien y voy a poder trabajar. Y qué tiene de malo eso. Pero él no se deja, siempre hay mucho machismo. Quizá lo convenzo un día, ojalá, y les voy a venir a contar esa noticia porque sería la más feliz", agregó.

Mira el video: