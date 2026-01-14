Zendaya reaparece en el primer tráiler de la tercera temporada de "Euphoria"

El regreso de Euphoria ya tiene fecha confirmada. La cadena HBO anunció que la esperada tercera temporada se estrenará el domingo 12 de abril, con nuevos episodios cada semana en horario nocturno.

El primer avance oficial muestra los cambios más radicales que atravesarán los personajes en esta nueva etapa. El tráiler presenta un salto temporal de cinco años desde el final de la segunda temporada.

Las imágenes iniciales muestran a Zendaya como Rue, lejos de casa, en México y aún enfrentada a las consecuencias de su deuda con Laurie.

Rue expresa en la apertura del tráiler que, años después de la secundaria, no sabía si la vida era como la imaginaba y, sin embargo, por primera vez empezaba a tener fe.

La protagonista queda entre Laurie y este nuevo personaje, enfrentando una lucha por su destino. Rue afirma en uno de los momentos clave del tráiler que cuando haces un trato con el Diablo, no hay vuelta atrás.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La premisa de esta temporada, según detalló Sam Levinson a Deadline, sigue a un grupo de amigos de la infancia que afrontan la fe, la posibilidad de redención y el problema del mal, fuera del ámbito escolar.

El salto temporal sitúa a los protagonistas en la adultez y los enfrenta a nuevos desafíos. El reparto habitual permanece casi sin cambios: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly y Chloe Cherry regresan a sus papeles. En esta ocasión, Kelly y Cherry pasan a ser regulares.

Además, se suman figuras como Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch y Natasha Lyonne. Las historias de los personajes principales avanzan por caminos complejos. Sydney Sweeney como Cassie y Jacob Elordi como Nate siguen juntos y están comprometidos.

La boda promete ser una noche inolvidable, aunque la relación enfrenta dificultades por las actividades de Cassie en OnlyFans. Nate reclama en el tráiler que trabaja todo el día mientras su prometida se exhibe en internet.

Hunter Schafer interpreta a Jules, quien estudia arte y, según relató Sam Levinson en Londres, enfrenta el miedo a la responsabilidad y el deseo de convertirse en pintora.

Alexa Demie como Maddy se traslada a Hollywood y trabaja en una agencia de talentos, donde observa cómo muchas jóvenes recurren al sugar dating para sobrevivir.

Maude Apatow como Lexi se desempeña como asistente de una showrunner, papel interpretado por Sharon Stone.