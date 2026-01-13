10 famosos que han luchado contra la depresión

Existen muchas situaciones que pueden llevarnos a experimentar episodios de intenso estrés, ansiedad y depresión. Durante muchos años, esta ha sido un tabú para muchas personas que están atravesándola, pero hoy en día, cada vez son más las personas que se atreven a contar su historia, a pedir ayuda y hasta muchos famosos se han unido al movimiento de una mejor salud mental. Y en el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, presentamos una lista de diversas figuras mundialmente reconocidas que ahora son ejemplo de superación.
Justin Bieber:El canadiense ha compartido abiertamente su lucha contra la depresión desde 2019, año en el que decidió hacer una pausa en su carrera para atender su salud mental. “He estado pasándola mal y sintiéndome muy desconectado y raro. Siempre consigo recuperarme, así que no estoy preocupado. Solo quería hablarles y pedirles que recen por mí”, escribió en Instagram. Días antes, la revista People había confirmado que Justin Bieber estaba recibiendo tratamiento para la depresión.
Robin Williams:
El actor de películas como ‘Jumanji’ y ‘Papá por siempre’ enfrentó en silencio una fuerte depresión que lo llevaron a la muerte en 2014. Este caso no fue exitoso, ya que, a causa de este padecimiento, Robin Williams acabó con su vida el 11 de agosto de 2014. Aunque tres días después, su esposa, Susan Schneider, dio a conocer que el intérprete parecía demencia con cuerpos de Levy, enfermedad degenerativa que tiene como síntomas trastornos de movimientos, problemas cognitivos y depresión, según Mayo Clinic.
Demi Lovato:
La cantante estuvo durante tres meses en rehabilitación en 2010 tras padecer desórdenes alimenticios, trastornos bipolares y autolesionarse. “Durante mucho tiempo estuve intentando ser alguien que no era y fui muy infeliz. Cuando salí y dije: ‘Soy humana, tengo problemas y quiero compartirlos’, fue cuando empecé a conectar de verdad”, contó a la revista Teen Vogue.
Lady Gaga:
"Solía despertar por las mañanas y darme cuenta de que era ‘Lady Gaga’. Y entonces me deprimía y ponía triste, y no quería ser yo misma. "Me sentía amenazada por las cosas que mi carrera me había dado y mi ritmo de vida". "Pasé mucho tiempo en un tipo de estado catatónico de no querer hacer nada. Y, luego, finalmente, poco a poco empecé a hacer música y a contar mi historia a través de mi disco", confesó la cantante hace algunos años.
Selena Gómez:
"He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad y no siento que lo vaya a superar. Es una batalla a la que tendré que enfrentarme el resto de mi vida", asegura la artista cuya prioridad es cuidar de su salud: "Me pongo a mí misma por delante de todo lo demás. Quiero asegurarme de que estoy sana y si eso está bien todo lo demás también. No quiero marcarme metas para no decepcionarme si luego no las logro".
J Balvin:
"Hablar en público sobre la ansiedad y la depresión me ha ayudado a superarlas. La meditación me ha salvado la vida; gracias a ella no tomo drogas ni bebo alcohol", dijo el reguetonero colombiano en el docuemental 'The boy from Medellín', Amazon Prime, 2021.
Eugenio Derbez:
En septiembre de 2022, el comediante habló de la depresión que sufrió a consecuencia del grave accidente que sufrió al jugar un juego de realidad virtual. “Sí, me dio un poco de depresión, la verdad. Te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que no vas a recuperar el movimiento que tenías antes. Pensé que podría llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro; me dio miedo, se partió en 17 pedazos el brazo y el hombro”, manifestó en ‘Venga la Alegría’.
Eíza González:
En 2015, la actriz de ‘Lola, érase una vez’ habló por primera vez de la depresión que enfrentó cuando tenía 15 años debido al desequilibrio que vivió tras la muerte de su papá. “Todo mi proceso de mis 15 a casi 20 años fue muy difícil para mí, ya que tuve un problema grave de comer compulsivamente. Tarde mucho en descifrar que pasaba por una depresión grande por la muerte de mi papá. Me costó mucho trabajo, pero cambié mis hábitos de alimentación a comer sano y a tener más cuidado conmigo en todas las áreas”, escribió en Instagram.
Alejandro Sanz:
El pasado 26 de mayo, el intérprete de ‘Corazón partío’ contó en su cuenta de X (antes Twitter) que “no estaba bien” y, aunque no mencionó la palabra depresión, sí señaló que se sentía “triste y cansado”, dejando al descubierto sus problemas de salud mental. “A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, declaró.