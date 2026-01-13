10 famosos que han luchado contra la depresión

Eíza González:

En 2015, la actriz de ‘Lola, érase una vez’ habló por primera vez de la depresión que enfrentó cuando tenía 15 años debido al desequilibrio que vivió tras la muerte de su papá. “Todo mi proceso de mis 15 a casi 20 años fue muy difícil para mí, ya que tuve un problema grave de comer compulsivamente. Tarde mucho en descifrar que pasaba por una depresión grande por la muerte de mi papá. Me costó mucho trabajo, pero cambié mis hábitos de alimentación a comer sano y a tener más cuidado conmigo en todas las áreas”, escribió en Instagram.