Arcángel celebra sus 20 años de trayectoria musical con cena de gala

El cantante puertorriqueño Arcángel celebró en grande sus 20 años de carrera musical junto a su familia, amigos y colegas del género urbano que han marcado su recorrido en la música.

El artista de reguetón, también conocido como "la maravilla", realizó una gala a la que asistió su madre Carmen Santos, sus hijos, familiares, exponentes urbanos, amigos y su equipo de trabajo.

Una de las sorpresas de la velada fue la asistencia de Bad Bunny, ya que pudo separar la fecha del festejo en medio de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

El intérprete de “Baile inolvidable” acaba de concluir sus presentaciones en Chile y se prepara para hacer historia al ser el primer artista boricua en cantar en español en el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026.

Durante la gala, en la que todos fueron de etiqueta, Arcángel dio gracias a Dios por mantenerlo con vida y con una carrera de dos décadas. Agradeció a cada uno de los presentes que asistieron, ya que señaló que si estaban en el evento era porque se trataba de personas muy importantes en su vida.

“20 años de trayectoria no se construyen solos, esto fue para agradecer, recordar y celebrar a cada persona que fue parte del camino.

Familia, equipo, colegas y amigos: esto también es de ustedes! Gracias por creer, por sumar y por caminar conmigo en cada etapa. Una noche para honrar el pasado, celebrar el presente y seguir soñado el futuro! Ustedes han sido parte de estos 20 años de música, esfuerzo y evolución.

20 años de carrera,20 años de historias, sacrificios y victoria! Esta gala fue por y para ustedes! Mirar atrás y ver tantos rostros que compartieron mi camino no tiene precio”, expresó Arcángel en una publicación en sus redes sociales en la que compartió varias fotos y videos de la gala de celebración.

Luego de dedicarle unas palabras y elogiar su carrera por ser uno de los reguetoneros que cree e impulsa a los nuevos talentos del reguetón, Bad Bunny sorprendió a su colega y amigo con la lujosa cadena de “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”, símbolo del álbum que este lanzó en el 2023.

Entre los grandes invitados de la velada estuvo De La Ghetto, los productores Tainy, Luny Tunes, DJ Luian, DJ Nelson, Naldo, Mario VI y Jowell, entre otros asistentes. Todo el componente del equipo de trabajo de Arcángel estuvo presente.