Tras escándalo, Julio Iglesias contrata a abogado

Madrid, España.

Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán para hacer frente a la denuncia por abusos sexuales presentada por dos extrabajadoras de sus casas en el Caribe, según confirmaron este jueves a EFE fuentes jurídicas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por la organización Women's Link, casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión.

Al tratarse de una investigación de la Fiscalía, que aún no ha llegado a judicializarse y que permanece secreta, el abogado no puede por el momento personase en las diligencias. La Fiscalía tiene seis meses para decidir si archiva la causa o presenta una querrella ante la Audiencia Nacional.