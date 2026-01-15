  1. Inicio
Tras escándalo, Julio Iglesias contrata a abogado

El cantante Julio Iglesias ha sido acusado por dos de sus ex empleadas.

El cantante español Julio Iglesias.

Sáshenka Gutiérrez / EFE
Madrid, España.

Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán para hacer frente a la denuncia por abusos sexuales presentada por dos extrabajadoras de sus casas en el Caribe, según confirmaron este jueves a EFE fuentes jurídicas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por la organización Women's Link, casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión.

Al tratarse de una investigación de la Fiscalía, que aún no ha llegado a judicializarse y que permanece secreta, el abogado no puede por el momento personase en las diligencias. La Fiscalía tiene seis meses para decidir si archiva la causa o presenta una querrella ante la Audiencia Nacional.

@miracanelatv Julio Iglesias rompe el silencio y se defiende de las supuestas acusaciones de abuso 😯 El cantante español declaró que sus abogados se encargarán de todo el proceso ⚖️ Entérate de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento con @navarrohectorsoy en Ponle Canela 🔥🙌 #CanelaTV #PonleCanela #JulioIglesias ♬ original sound - Canela.TV

El bufete Choclán, con sede central en Madrid, ha intervenido en varios casos de gran notoriedad pública, entre ellos el que se siguió contra Carlos Iglesias, hermano del cantante, por fraude a Hacienda.

Choclán también defendió a Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal y a los también futbolistas Gabi Fernández y Ángel Lafita en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.

También defiende o ha defendido a varios políticos españoles dentro de causas de corrupción como a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá o en la actualidad a uno de los acusados en el llamado 'caso Koldo', que afecta a personas que fueron cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde la revelación de las acusaciones tras la investigación de eldiario.es y Univisión Noticias, el pasado martes, el cantante no ha querido hacer declaraciones a los medios y se ha limitado a señalar a la revista 'Hola' que todo se va a aclarar.

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

