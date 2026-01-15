Tras escándalo, Julio Iglesias contrata a abogado

Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán para hacer frente a la denuncia por abusos sexuales presentada por dos extrabajadoras de sus casas en el Caribe, según confirmaron este jueves a EFE fuentes jurídicas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por la organización Women's Link, casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.
Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión.
Al tratarse de una investigación de la Fiscalía, que aún no ha llegado a judicializarse y que permanece secreta, el abogado no puede por el momento personase en las diligencias. La Fiscalía tiene seis meses para decidir si archiva la causa o presenta una querrella ante la Audiencia Nacional.
@miracanelatv Julio Iglesias rompe el silencio y se defiende de las supuestas acusaciones de abuso 😯 El cantante español declaró que sus abogados se encargarán de todo el proceso ⚖️ Entérate de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento con @navarrohectorsoy en Ponle Canela 🔥🙌 #CanelaTV #PonleCanela #JulioIglesias ♬ original sound - Canela.TV
El bufete Choclán, con sede central en Madrid, ha intervenido en varios casos de gran notoriedad pública, entre ellos el que se siguió contra Carlos Iglesias, hermano del cantante, por fraude a Hacienda.
Choclán también defendió a Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal y a los también futbolistas Gabi Fernández y Ángel Lafita en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.
También defiende o ha defendido a varios políticos españoles dentro de causas de corrupción como a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá o en la actualidad a uno de los acusados en el llamado 'caso Koldo', que afecta a personas que fueron cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Desde la revelación de las acusaciones tras la investigación de eldiario.es y Univisión Noticias, el pasado martes, el cantante no ha querido hacer declaraciones a los medios y se ha limitado a señalar a la revista 'Hola' que todo se va a aclarar.
EFE