Chris Noth dice que comentario sobre Sarah Jessica Parker solo fue sarcasmo

Estados Unidos.

Chris Noth ha respondido a su comentario viral sobre su coprotagonista de Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker. El actor de 71 años generó controversia al responder a un comentario de un fan en su publicación de Instagram del viernes 9 de enero, en el que se burlaba de su ex coprotagonista. Cabe mencionar que Parker, de 60 años, fue galardonada con el Premio Carol Burnett de los Globos de Oro el martes 6 de enero. Días después, Noth compartió una selfie desde el gimnasio con el texto: "¡A la m... del Año Nuevo! ¡Vamos!"), y un fan le escribió: "¿Te refieres a que se joda SJP y su premio, verdad? Jajaja". Noth respondió a ese comentario y pareció coincidir con la opinión del internauta al escribir: "Cierto".

Asegura que solo fue sarcasmo Ahora, y tras la polémica, el actor ha decidido aclarar las cosas.En una publicación de Instagram del miércoles 14 de enero, escribió: "Mi respuesta improvisada, ligeramente sarcástica, a un comentario en Internet parece haber causado un revuelo". "No es noticia. No merece toda esta discusión. Es una pérdida de tiempo en un mundo donde hay cosas más importantes de las que preocuparse". Noth acompañó la declaración con una foto suya. La indirecta a Parker, que el actor calificó de "ligeramente sarcástica", llega cuatro años después de que una escena que Noth filmó para el reestreno de Sexo en Nueva York, "And Just Like That...", fuera eliminada del final de la primera temporada tras múltiples acusaciones de agresión sexual en su contra.