Chris Noth dice que comentario sobre Sarah Jessica Parker solo fue sarcasmo

Chris Noth ha respondido a su comentario viral sobre su coprotagonista de Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker.
El actor de 71 años generó controversia al responder a un comentario de un fan en su publicación de Instagram del viernes 9 de enero, en el que se burlaba de su ex coprotagonista.
Cabe mencionar que Parker, de 60 años, fue galardonada con el Premio Carol Burnett de los Globos de Oro el martes 6 de enero.
Días después, Noth compartió una selfie desde el gimnasio con el texto: "¡A la m... del Año Nuevo! ¡Vamos!"), y un fan le escribió: "¿Te refieres a que se joda SJP y su premio, verdad? Jajaja".
Noth respondió a ese comentario y pareció coincidir con la opinión del internauta al escribir: "Cierto".
@riristea Replying to @Sugar Chris Noth Addresses Sarah Jessica Parker Comment #chrisnoth #sarahjessicaparker #satc #riristea #rivetsoro ♬ Minimal for news / news suspense(1169746) - Hiraoka Kotaro
Asegura que solo fue sarcasmo
Ahora, y tras la polémica, el actor ha decidido aclarar las cosas.En una publicación de Instagram del miércoles 14 de enero, escribió: "Mi respuesta improvisada, ligeramente sarcástica, a un comentario en Internet parece haber causado un revuelo".
"No es noticia. No merece toda esta discusión. Es una pérdida de tiempo en un mundo donde hay cosas más importantes de las que preocuparse".
Noth acompañó la declaración con una foto suya.
La indirecta a Parker, que el actor calificó de "ligeramente sarcástica", llega cuatro años después de que una escena que Noth filmó para el reestreno de Sexo en Nueva York, "And Just Like That...", fuera eliminada del final de la primera temporada tras múltiples acusaciones de agresión sexual en su contra.
Su personaje, Mr. Big, había fallecido en el primer episodio de la serie, pero estaba previsto que regresara en una escena con Carrie Bradshaw, interpretada por Parker.
En aquel momento, TV Line informó que, si bien Noth y Parker habían filmado escenas juntos en París para el episodio, las imágenes "no se emitirían".
Acusaciones de abuso
The Hollywood Reporter publicó en diciembre de 2021 las acusaciones de dos mujeres contra Noth, quien está casado con Tara Wilson desde 2012. Una mujer afirmó haberlo conocido en 2004, cuando tenía 22 años, mientras que la otra afirmó haberlo conocido en 2015, cuando tenía 25.
Él negó las acusaciones de violación de dos mujeres, calificándolas de "categóricamente falsas" y afirmando que los "encuentros fueron consensuales".
"Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días —no siempre significa no—, esa es una línea que no crucé. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron a la luz. No sé con certeza por qué salen a la luz ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres", declaró Noth en aquel momento.
Una tercera mujer se presentó y declaró al Daily Beast que Noth la había agredido sexualmente en 2010, cuando tenía 18 años, pero él volvió a negar las acusaciones.
"La historia es un completo invento, y los supuestos relatos que se detallan a lo largo del artículo parecen una obra de mala ficción", declaró un representante de Noth en aquel momento. "Como Chris declaró ayer, nunca ha cruzado esa línea".
Noth nunca ha sido investigado ni acusado.