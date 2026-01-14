Supremo: "Hay personas que están pasando hambre y se lucran del "hate" que recibo"

San Pedro Sula, Honduras.

El tiktoker hondureño Supremo ha pedido nuevamente una disculpa a la comunidad Garífuna, luego de verse involucrado en una polémica con tintes racistas. El creador de contenido compartió un video en su cuenta de Instagram en el que trató de aclarar la situación con sus seguidores. Supremo dijo que todo se trató de un show para generar en redes sociales, sin embargo, miembros de la comunidad Garífuna no tomaron esto con gracia. Todo comenzó con un video que se viralizó, en el que un exempleado de Supremo fue a solicitarle trabajo; sin embargo, el creador digital le dijo: "Perrito, ustedes los morenos son pícaros", lo cual le dijo porque asegura que él le robaba los videos que publicaría en sus redes sociales para publicarlos en su propia cuenta, que generaba pérdidas al tiktoker hondureño. Supremo aclaró no ser racista y explicó que también lo acusan por dirigirse a sus amigos garífunas con adjetivos como "chele" o "moreno", que para él no es un insulto o con intenciones de ofendera nadie.

Todo fue un show Ahora, Supremo ha compartido un nuevo video en sus redes sociales para pedir nuevamente una disculpa a sus seguidores y a la comunidad Garífuna. "Quiero hacer este video para pedir públicamente una disculpa a la comunidad Garífuna. En un "stream", donde una persona de la comunidad Garífuna llegó a pedirme trabajo... Lo voy a decir claramente, fue show. Pero ahorita la comunidad se sintió muy atacada. Tal vez porque este video se hizo muy viral", mencionó Supremo en el clip. "Quiero mencionar que lo que yo digo en el video, que aparte de que fue show, sí fue real de que el ex trabajador mío me había robado mi contenido, era mi seguridad. Cabe mencionar que tengo muchas amistades de la comunidad Garífuna, como La More, Dembéle, Copito de Nieve, Brian La Playa... Muchas personas del medio que conozco, que yo considero que son amistades mías", aclaró.