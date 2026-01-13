Supremo envuelto en discordia con la comunidad garífuna; esto pasó

"Quiero dejar claro que dichas expresiones no representan mis valores, mi forma de pensar ni el respeto que siento por la cultura garífuna, lo cual es un pilar fundamental de nuestra identidad nacional. A lo largo de mi trayectoria, he tenido el honor de construir lazos de hermandad genuinos con la comunidad. Mi relación con el pueblo garífuna no es solo profesional, sino de amistad profunda y admiración. Para mí, más que colegas, son familia. Figuras como Fresh Bodden, Dembelé Catracho, Junior Clark, La Taflo, La More, entre muchos otros a quienes respeto y valoro profundamente", continúa leyéndose en el comunicado.