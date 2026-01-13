Supremo envuelto en discordia con la comunidad garífuna; esto pasó

El hondureño Supremo y la comunidad garífuna de Honduras, especialmente algunos creadores de contenido, están siendo protagonistas de una discordia que ha escalado masivamente. ¿Qué sucedió?
Todo comenzó con un video que se viralizó, en el que un exempleado de Supremo fue a solicitarle trabajo; sin embargo, el creador digital le dijo: "Perrito, ustedes los morenos son pícaros", lo cual le dijo porque asegura que él le robaba los videos que publicaría en sus redes sociales para publicarlos en su propia cuenta, que generaba pérdidas al tiktoker hondureño.
El creador de contenido aclaró no ser racista y explicó que también lo acusan por dirigirse a sus amigos garífunas con adjetivos como "chele" o "moreno", que para él no es un insulto o con intenciones de ofender.
Asimismo, se quejó de que gran parte de los garífuna suelen ser racistas con los mestizos o blancos, diciéndoles "ladinos" o "indios" como si fuese despectivo, más allá de su significado real.
Pero ante las acusaciones, Supremo evitó evitar mayor turbulencia y publicó un comunicado oficial, en el cual se lee lo siguiente: "A la comunidad garífuna de Honduras y al público en general: Yo, Lester Cardona, conocido artísticamente como Supremo, me dirijo a ustedes con el mayor de los respetos y con total seguridad para expresar mis más profundas y honestas disculpas por los comentarios y chistes desafortunados expresados recientemente por una de las personas que se acercó a mi equipo en busca de una oportunidad laboral...",decía el inicio del documento digital.
"Quiero dejar claro que dichas expresiones no representan mis valores, mi forma de pensar ni el respeto que siento por la cultura garífuna, lo cual es un pilar fundamental de nuestra identidad nacional. A lo largo de mi trayectoria, he tenido el honor de construir lazos de hermandad genuinos con la comunidad. Mi relación con el pueblo garífuna no es solo profesional, sino de amistad profunda y admiración. Para mí, más que colegas, son familia. Figuras como Fresh Bodden, Dembelé Catracho, Junior Clark, La Taflo, La More, entre muchos otros a quienes respeto y valoro profundamente", continúa leyéndose en el comunicado.
"Entiendo que el humor tiene límites y que el respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier contenido digital. Como figura pública, asumo la responsabilidad de lo que ocurre en mis plataformas, y me comprometo a ser más riguroso con las personas que forman parte de mi entorno, asegurándome de que compartan el mismo respeto por la diversidad cultural de nuestra Honduras", escribió Supremo, previo a comprometerse a seguir exaltando el talento y la alegría de los garínagu.
Sin embargo, una hora después de publicarse este comunicado pidiendo disculpas, Supremo volvió a la carga contra el tiktoker garífuna y boxeador Terrible Arzú, a quien le acusa de atacarlo verbalmente en repetidas ocasiones solo para conseguir fama. "Este chele, perdón, este muchacho, lo que busca es que lo menciones y lo haré... Mandame tu cuenta de banco, yo sé que estás pasando hambre porque el boxeo no te dio", escribió el polémico creador junto a una fotografía del Terrible Arzú.
Unas horas después, Supremo compartió otro comunicado, en el que se anunciaba el cese de labores de Lenín Guerrero, su gerente, quien curiosamente también es garífuna. Guerreo es un periodista, empresario y mánager de entretenimiento influyente, conocido por ser la mente maestra detrás del éxito del tiktoker, además de haber manejado a artistas Big Nango.
Por su parte, la plataforma digital Talento Garífuna, que apoya a miembros de su comunidad, rechazo mediante una publicación el actuar de Supremo. "El racismo es violencia. Estamos cansados del racismo de Supremo contra el pueblo garífuna. ¡Basta ya! Alcemos la voz. Hoy sos una persona no grata en las comunidades garífunas. Unámonos todos y reportemos sus cuentas de Facebook. ¡Garífuna, no dejes que hagan contenido discriminatorio con vos!", exhortaron.
Otros creadores de contenido garífunas publicaron sus videos rechazando y atacando la actitud de Supremo, incluso Supremo se unió a un directo en TikTok con varias personas garífunas donde trataron de limar asperezas argumentando sus posiciones.