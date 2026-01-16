¿Qué significa “ARIRANG”?: el nuevo álbum de BTS que conecta con sus raíces

El superbanda de K-pop BTS anunció este viernes que su próximo álbum llevará por título 'Arirang', una alusión a la canción tradicional coreana más representativa, según informó su sello discográfico BigHit Music, en el primer disco de la agrupación de Corea del Sur en casi cuatro años.

El disco, cuya publicación está programada para el 20 de marzo, contará con 14 canciones y será el quinto álbum de estudio de la banda y el primero desde 'Proof' (2022).

La selección del nombre da pistas de que la banda podría aludir a su origen surcoreano, usando el título de la canción folclórica más reconocida en el país asiático, un himno que se puede escuchar en diferentes escenarios, desde conciertos hasta protestas, y que muchos han adoptado como un símbolo de unión nacional.

"Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro", dijo BigHit en un comunicado El origen y significado de la canción tradicional está en debate, pero algunos estudiosos lo interpretan como un paso de las dificultades a la esperanza.

La canción cuenta con más de 3.000 variaciones, según la Unesco, en la que está registrada como patrimonio intangible de la humanidad."Los miembros participaron de manera profunda en todo el proceso de creación de las canciones, incorporando en ellas sus propios pensamientos y colores, y expresaron a través de la música las emociones y las inquietudes que sintieron a lo largo de su trayectoria", dijo BigHit, en un comunicado adjunto a la publicación del nombre en su sitio web.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El sello discográfico explicó además que el álbum constituye un trabajo profundamente reflexivo que explora la identidad y las raíces de BTS, al estar construido a partir de relatos que solo el grupo surcoreano puede contar y que toma como referencia la profundidad emocional de 'Arirang', con su sentimiento de anhelo, añoranza y el fluir de la vida.

La agencia subrayó que el lanzamiento tiene además un significado especial al tratarse de un trabajo concebido y presentado por el grupo tras un largo periodo sin álbumes conjuntos, y porque traza la dirección futura de los siete integrantes.

Tras el lanzamiento del álbum, BTS iniciará una gira mundial que arrancará el 9 de abril en Goyang, cerca de Seúl, y que incluirá paradas en Japón, Europa y América Latina, con conciertos previstos en ciudades como Madrid, Ciudad de México, Lima, entre otros.

El tour abarcará 34 ciudades y 79 conciertos, y será la mayor gira realizada por un grupo de K-pop en la historia, marcando el regreso de BTS a los escenarios como formación completa tras concluir el servicio militar obligatorio.