La gira mundial de BTS 2026 desata una ola de memes en redes sociales

El anuncio de la gira mundial de BTS para 2026 y la revelación de la fecha de la preventa de boletos desataron una auténtica avalancha de memes en redes sociales. El ARMY, su fandom, fiel y creativo, transformó la emoción, la ansiedad e incluso el miedo a quedarse sin entradas en un fenómeno viral que refleja la intensidad de su pasión.