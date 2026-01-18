Ponen en venta casa donde murió Gene Hackman

Estados Unidos.

La residencia del actor Gene Hackman en Santa Fe, Nuevo México, donde falleció en febrero del año pasado, fue puesta a la venta por 6.25 millones de dólares.

De acuerdo a Daily Mail, se trata de un extenso rancho de estilo suroeste, ubicado sobre una colina y rodeado de aproximadamente seis acres de terreno, una característica que, según especialistas del sector inmobiliario, podría permitir que la propiedad alcance incluso un valor superior al precio inicial.

El inmueble cuenta con cuatro habitaciones, amplios espacios interiores y vistas privilegiadas a las Montañas Rocosas, además de encontrarse dentro de una comunidad cerrada, lo que refuerza su atractivo para compradores que buscan privacidad.

"La casa es grande, elegante y tiene una estructura excelente, así que habrá interés", declaró un agente de Coldwell Banker, quien añadió que el vínculo con una celebridad suele elevar el valor de este tipo de residencias, incluso cuando su historia personal es ampliamente conocida.