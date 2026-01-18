Ponen en venta casa donde murió Gene Hackman

La residencia del actor Gene Hackman en Santa Fe, Nuevo México, donde falleció en febrero del año pasado, fue puesta a la venta por 6.25 millones de dólares.
De acuerdo a Daily Mail, se trata de un extenso rancho de estilo suroeste, ubicado sobre una colina y rodeado de aproximadamente seis acres de terreno, una característica que, según especialistas del sector inmobiliario, podría permitir que la propiedad alcance incluso un valor superior al precio inicial.
El inmueble cuenta con cuatro habitaciones, amplios espacios interiores y vistas privilegiadas a las Montañas Rocosas, además de encontrarse dentro de una comunidad cerrada, lo que refuerza su atractivo para compradores que buscan privacidad.
"La casa es grande, elegante y tiene una estructura excelente, así que habrá interés", declaró un agente de Coldwell Banker, quien añadió que el vínculo con una celebridad suele elevar el valor de este tipo de residencias, incluso cuando su historia personal es ampliamente conocida.
Los hechos
Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados sin vida en la propiedad ubicada en Old Sunset Trail, en Hyde Park, el 26 de febrero del año pasado.
Hackman murió a consecuencia de una enfermedad cardíaca, con el Alzheimer como factor contribuyente; mientras que Arakawa falleció por síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad poco común transmitida por roedores.
Las autoridades sanitarias explicaron que la presencia de ratones es habitual en la región, caracterizada por colinas de piñones y enebros, y confirmaron que se trató del primer caso de hantavirus registrado en Nuevo México durante ese año.
La residencia fue remodelada a fondo en 1990 y apareció ese mismo año en la revista Architectural Digest, consolidándose como un refugio alejado de Hollywood para el actor, quien se retiró de la vida pública a principios de la década de los 2000.
Sobre el actor
Hackman debutó en el cine en 1961 y construyó una carrera marcada por la versatilidad, con papeles icónicos como Lex Luthor en Superman, el entrenador de Hoosiers y su actuación en Contacto en Francia, por la que ganó el Óscar a Mejor Actor en 1972.
Por su parte, Betsy Arakawa, nacida en Hawái en 1959, tuvo formación musical como pianista y desarrolló una carrera diversa que incluyó trabajos en producción televisiva y el sector del diseño de interiores.
Conoció a Hackman a mediados de los años ochenta y juntos se establecieron en Santa Fe, donde llevaron una vida discreta durante décadas.