Ashton Kutcher revela que Gucci lo despidió por estar 'gordo'

El actor Ashton Kutcher reveló que, cuando apenas comenzaba su carrera como modelo, fue despedido de Gucci por supuestamente tener sobrepeso.
En entrevista con Entertainment Tonight, Kutcher relató que había conseguido una campaña con la casa de lujo italiana, entonces bajo la dirección creativa de Tom Ford, y que incluso viajó a Italia para participar en la sesión fotográfica; sin embargo, la experiencia no salió como esperaba.
"Llegué, volé a Italia para el desfile y me pusieron un Speedo rosa", recordó Kutcher, quien detalló que en ese momento pesaba alrededor de 80 kilos.
Según el protagonista de Efecto Mariposa, la reacción del diseñador fue inmediata: "Dijo: 'Está demasiado gordo'. Y luego me despidieron".
Hoy, a sus 47 años, Kutcher asegura que el episodio es recordado con humor tanto por él como por Ford.
"Ahora me río con él, y me dice: 'Estabas demasiado gordo'. Y yo le respondo: '¡Pesaba 80 kilos! ¿De qué estás hablando?'", contó entre risas.
Lejos de interpretar el hecho como un ataque personal, el histrión defendió la postura del diseñador, señalando que la decisión no fue personal.
"Él tenía una idea muy específica de lo que quería ver y, en su opinión, era lo correcto", afirmó. "No significaba que yo valiera menos, simplemente no era lo que necesitaba en ese momento".
Los desafíos que enfrentan los modelos
Kutcher, quien comenzó a modelar alrededor de los 19 años, reflexionó también sobre las inseguridades que atraviesan incluso quienes son considerados físicamente privilegiados.
"Me di cuenta rápidamente de que todos teníamos inseguridades. Todos. Si te miras al espejo el tiempo suficiente, siempre encontrarás algo que no te gusta o que crees que podría ser mejo", aseveró.
El actor reconoció además que su imagen de modelo ha sido un arma de doble filo en su carrera interpretativa. Durante un panel en la Comic Con de Nueva York en octubre pasado, admitió que su apariencia le ha abierto algunas puertas, pero también le ha cerrado otras.
"Hay papeles que he conseguido por mi aspecto y otros que no he conseguido por mi aspecto. A veces es frustrante", señaló.
Actualmente, Kutcher protagoniza la serie The Beauty, que se estrenará el 21 de enero en FX y gira en torno a una enfermedad de transmisión sexual que promete mejoras estéticas, pero con consecuencias letales, planteando una reflexión sobre los límites de la perfección física.
Al abordar las comparaciones entre la serie y La Sustancia, la cinta de terror corporal protagonizada por Demi Moore, el actor no escatimó elogios hacia su exesposa.
"La actuación de Demi en La Sustancia recibió elogios extraordinarios", dijo, en referencia a su nominación al Óscar. "Estoy muy orgulloso de ella. Lo hizo genial".