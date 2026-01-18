Ashton Kutcher revela que Gucci lo despidió por estar 'gordo'

Estados Unidos.

El actor Ashton Kutcher reveló que, cuando apenas comenzaba su carrera como modelo, fue despedido de Gucci por supuestamente tener sobrepeso.

En entrevista con Entertainment Tonight, Kutcher relató que había conseguido una campaña con la casa de lujo italiana, entonces bajo la dirección creativa de Tom Ford, y que incluso viajó a Italia para participar en la sesión fotográfica; sin embargo, la experiencia no salió como esperaba.

"Llegué, volé a Italia para el desfile y me pusieron un Speedo rosa", recordó Kutcher, quien detalló que en ese momento pesaba alrededor de 80 kilos.

Según el protagonista de Efecto Mariposa, la reacción del diseñador fue inmediata: "Dijo: 'Está demasiado gordo'. Y luego me despidieron".

Hoy, a sus 47 años, Kutcher asegura que el episodio es recordado con humor tanto por él como por Ford.

"Ahora me río con él, y me dice: 'Estabas demasiado gordo'. Y yo le respondo: '¡Pesaba 80 kilos! ¿De qué estás hablando?'", contó entre risas.