Bad Bunny presenta adelanto de su show en el entretiempo del Super Bowl

Miami

El artista puertorriqueño Bad Bunny presentó este viernes un adelanto del espectáculo que protagonizará el próximo 8 de febrero, durante el entretiempo de la Super Bowl, en colaboración con Apple Music, y en el que promete que “el mundo bailará” esa noche.

En el video, publicado en YouTube, se observa al cantante con un teléfono móvil en la mano mientras escucha su tema Un baile inolvidable. A medida que sube el volumen, varias personas emergen de la oscuridad, lo rodean y comienzan a bailar junto a él.

Bad Bunny no tarda en moverse al ritmo de su propia música. Las personas que lo acompañan pertenecen a distintas edades y grupos étnicos, ofreciendo una imagen de unidad en un momento en que Estados Unidos atraviesa una ola antimigratoria, derivada de decisiones del presidente estadounidense Donald Trump.

El artista se convertirá el 8 de febrero en el primer hombre latino en protagonizar el espectáculo de medio tiempo de la final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

Su elección fue criticada por Trump, quien sostuvo que era “una locura” y aseguró que nunca había oído hablar del cantante.

Sin embargo, Bad Bunny fue el artista más reproducido a nivel global en 2025 y se mantuvo entre los cinco más escuchados de la plataforma en los últimos tres años.

Según Roger Goodell, comisionado de la NFL, la decisión de invitar al artista puertorriqueño para amenizar el descanso de la Super Bowl fue tomada de manera “meditada” y con un enfoque en la “unidad”.

El cantante declaró el año pasado que excluyó a Estados Unidos de su última gira por temor a redadas y acciones de agentes migratorios en los recintos.

La edición de 2026 marcará la segunda aparición de Bad Bunny en un partido por el campeonato de la NFL, aunque será la primera como protagonista del espectáculo.

Anteriormente, tuvo una participación junto a Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV, celebrado en 2020.

El Super Bowl LX se disputará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, estadio de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California. EFE