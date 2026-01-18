Escándalo Copa África: Senegal se va del campo vs Marruecos, vuelve y es campeón

Senegal se coronó campeón de la Copa de África en una final escandalosa, con amenaza de abandono por parte de los senegaleses por un penal a favor de Marruecos en el último minuto. Lo que vino después fue increíble, de pelicula, con Brahim Díaz como protagonista y villano.
Todo cambió en la final de la Copa de África con el agarrón que reclamó con insistencia Brahim Diáz de El Hadji Malick Diouf en el minuto 100, en el tiempo añadido de la segunda parte.
El árbitro fue a ver la polémica jugada en el VAR, que le convenció y pitó el penal a favor de Marruecos.
La jugada desencadenó un final embarullado y polémico que llevó a Senegal a amenazar con abandonar el partido antes del final.
El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, que estaba furioso, les pidió a sus jugadores que se marcharan de la cancha. La mayoría le hizo caso.
Los futbolistas de la Selección de Senegal tomaron camino a los vestuarios tras la orden de su entrenador, ante la sorpresa de los jugadores de Marruecos.
Pape Thiaw estaba muy indignado con la decisión del árbitro, reclamó todo el tiempo y mandó a su equipo al camerino.
Todos los futbolistas menos Sadio Mane se marcharon al vestuario como protesta mientras Marruecos y el árbitro permanecieron en el campo.
Después de varios minutos de reclamos, y en un momento de caos total, Sadio Mané, el capitán y máxima leyenda del país, les pidió a sus compañeros que volvieran a la cancha y regresaron para reanudar el partido.
Los jugadores visitantes volvieron y Brahim Díaz tomó la responsabilidad de lanzar la pena máxima. El jugador del Real Madrid sorprendió a todos y lo tiró a lo Panenka. Pasó lo impensado.
Brahim Díaz se encargó del lanzamiento desde los doce pasos. Pero lo que tenía que ser un cuento de hadas para el madridista, héroe marroquí durante todo el torneo, se convirtió en pesadilla.
Brahim Díaz pudo erigirse en héroe, pero se condenó con un lanzamiento de penal fallido, ejecutado a lo 'Panenka'. El portero senegalés Edouard Mendy adivinó el disparo, se quedó parado en el centro y atajó la pelota.
Brahim Díaz quedó hundido, al borde de las lágrimas tras fallar una oportunidad inmejorable que pudo dar el título a Marruecos en la final de la Copa de África.
Un resumen de imágenes de todo lo ocurrido con el polémico penal, la amenaza de abandonó y la Panenka que atajó Mendy.
Y en el inicio del tiempo extra, Senegal no desperdició su ocasión, Pape Gueye recibió el balón de Idrissa Gueye y su zapatazo superó a Bono, impecable hasta ese momento. No desaprovechó el conjunto senegalés la ocasión para amarrar el segundo trofeo continental de su historia y alargar el maleficio de más de medio siglo de Marruecos.
El lamento de Brahim Díaz en la banca de Marruecos luego fallar el penal y tras ver el gol de Pape Gueye para Senegal. El jugador marroquí, al borde de las lágrimas.
La emoción de los futbolistas de Senegal con la victoria en la Copa Africana de Naciones.
Sadio Mané, celebrando eufórico y emocionado tras ganar el título de la Copa de África con Senegal.
La tristeza de los jugadores de Marruecos tras perder la final de la Copa de África contra Senegal.
Las dos caras de la moneda: la felicidad de Senegal y la tristeza de Marruecos.
Edouard Mendy fue uno de los héroes del título de Senagal, parando el penal a Brahim Díaz en el último minuto del tiempo reglamentario. Todos celebraron con el portero.
Los jugadores de Senegal se fueron a celebrar con el portero Edouard Mendy.
Senegal hace historia al ser campeón de la Copa de África tras vencer a Marruecos en una final polémica.
Muy triste, Brahim Díaz recibió la Bota de Oro de la Copa de África por ser el máximo goleador del torneo.
Los futbolistas de Senegal levantando el trofeo de campeones de la Copa de África.
Sadio Mané, capitán de Senegal, levantó el trofeo de los campeones de la Copa de África.