Escándalo Copa África: Senegal se va del campo vs Marruecos, vuelve y es campeón

Y en el inicio del tiempo extra, Senegal no desperdició su ocasión, Pape Gueye recibió el balón de Idrissa Gueye y su zapatazo superó a Bono, impecable hasta ese momento. No desaprovechó el conjunto senegalés la ocasión para amarrar el segundo trofeo continental de su historia y alargar el maleficio de más de medio siglo de Marruecos.