Nueva caída de X (Twitter) deja sin servicio a miles de usuarios

Quienes intentaron ingresar desde el teléfono se encontraron con un servicio prácticamente congelado: solo aparecían los posts cargados durante la última sesión activa, sin posibilidad de actualizar el feed ni interactuar con nuevos contenidos.

La red social X , antes conocida como Twitter , presentó una nueva caída este jueves, dejando a millones de usuarios sin acceso normal a la plataforma tanto en su versión web como en la aplicación móvil.

En el caso de la versión de escritorio, el problema fue distinto. Al intentar acceder, algunos usuarios recibieron un aviso que señalaba un fallo en la conexión entre el sitio y Cloudflare, el servicio que gestiona parte de la infraestructura web de la plataforma.

Esta interrupción se suma a otra registrada a inicios de la semana. El pasado martes 15 de enero, X sufrió una caída global que dejó el servicio fuera de línea durante aproximadamente una hora antes de restablecerse de forma gradual.

Hasta el momento, la compañía propiedad de Elon Musk no ha emitido ningún comunicado oficial para explicar el origen de esta nueva falla, ni ha ofrecido un horario estimado para el regreso completo del servicio.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las interrupciones se detectaron de manera simultánea en la web y en la app, lo que apunta a un problema generalizado en la infraestructura de X y no a un error aislado por tipo de dispositivo o región.

Al intentar recargar la plataforma, varios usuarios reportaron que aparecía el mensaje “los posts no se están cargando en este momento”, acompañado de una invitación a intentarlo nuevamente, sin que la acción resolviera el inconveniente.

Además, Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI e integrado a X, también dejó de funcionar durante un periodo prolongado, reforzando la percepción de un fallo técnico de mayor alcance.

¿Qué le pasó a X, antes Twitter?

De acuerdo con datos de Down Detector, portal especializado en el monitoreo de servicios digitales, las fallas comenzaron alrededor de las 08:59 horas. En esa plataforma se registró un rápido aumento de reportes de error.

El desglose de los reportes indica que el 60 % de los usuarios experimentó problemas directamente en la aplicación móvil, el 34 % en el sitio web y el 6 % restante señaló fallas en la carga del feed.

Una situación similar ocurrió el pasado 13 de enero, cuando X también presentó una caída generalizada, lo que refuerza la idea de problemas recurrentes en el servicio durante la última semana.