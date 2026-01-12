Dina Powell McCormick, nueva presidenta de Meta

Nueva York, Estados Unidos

El gigante tecnológico Meta anunció este lunes que nombró a Dina Powell McCormick, exasesora de Donald Trump durante parte de su primer mandato, como presidenta y vicepresidenta de la empresa.

Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo, y estuvo "profundamente involucrada" a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda de inteligencia artificial (IA) y superinteligencia personal, según un comunicado.

"La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa", anotó el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.