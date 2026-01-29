Utilizan páginas falsas de Spotify para robo de datos

Honduras

En el ecosistema del cibercrimen conviven múltiples amenazas, pero una de las más efectivas —y también de las más difíciles de detectar— combina dos elementos clave: la explotación de vulnerabilidades en sitios web legítimos y la usurpación de marcas reconocidas para ejecutar campañas de phishing, una técnica de engaño que busca que las personas entreguen información sensible haciéndose pasar por entidades confiables. En este contexto, ESET, compañía especializada en detección proactiva de amenazas, alertó sobre la detección de dos casos en Latinoamérica en los que ciberdelincuentes aprovecharon vulnerabilidades en sitios web de empresas locales para alojar páginas falsas de Spotify con el objetivo de robar credenciales de acceso y datos financieros de los usuarios.

Durante los últimos días, el equipo de investigación identificó dos incidentes en los que se suplantó la imagen de la plataforma de streaming. En ambos casos, los atacantes utilizaron sitios comprometidos de pequeñas y medianas empresas (pymes) para alojar páginas que simulaban ser de Spotify dentro de dominios legítimos. Esta combinación —una marca ampliamente conocida y un dominio confiable— incrementa la probabilidad de engaño, ya que la página fraudulenta se encuentra alojada dentro de un entorno web válido, lo que refuerza la falsa sensación de seguridad entre las víctimas. Según ESET, este tipo de ataques resulta especialmente efectivo cuando los usuarios no verifican cuidadosamente la dirección web completa antes de ingresar información sensible o financiera. "Para las pymes, esta estafa revela un problema estructural, ya que la falta de mantenimiento y de medidas básicas de seguridad en sus sitios web las expone a incidentes propios y las convierte en plataformas involuntarias de fraude a gran escala. El impacto incluso puede ir más allá del hackeo inicial: una empresa comprometida puede perder la confianza de clientes y socios, ser bloqueada por navegadores o buscadores y quedar atrapada en un ciclo de infecciones si no aborda el problema desde la raíz", explicó Martina López, investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica. Desde el equipo de investigación de la compañía detallaron el paso a paso de este engaño. En primer lugar, los ciberatacantes explotan vulnerabilidades como gestores de contenido desactualizados, complementos inseguros o credenciales débiles para subir archivos maliciosos a un sitio web legítimo.