HONOR Magic7 Lite: un nuevo estándar de resistencia

Ahora, ¿qué hay del rendimiento y duración de la batería? Qualcomm se ha centrado intensamente en sus chipsets móviles de gama alta últimamente, por lo que HONOR no tuvo muchas opciones para los componentes internos del Magic7 Lite . Optó por el mismo procesador Snapdragon 6 Gen 1 que el Magic6 Lite, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

HONOR ha conseguido no solo que su móvil sea visualmente atractivo, sino también cómodo en la mano, gracias a que es especialmente ligero: solo 180 gramos. Su cuerpo redondeado y bien equilibrado la sensación de que nos encontramos en gama alta gracias al diseño transmite su trasera. Los marcos son de plástico, pero no le restan a la experiencia.

Como dispositivo del segmento gama media, es posible que piense que la cámara se verá muy comprometida, pero en realidad, HONOR ha incluido una cámara de muy buena calidad con estabilización óptica de imagen y, para video, estabilización electrónica de imagen.

Con su resolución de 108 megapíxeles y su agrupamiento de píxeles 9 en 1, se capturan datos suficientes para permitir un zoom sin pérdida de 3x (con un zoom máximo de 10x digitalmente y utilizando IA para mejorar los detalles), a veces con buenos resultados ya veces no tanto. Siempre he recomendado no utilizar el zoom digital y, si necesitas obtener ese primer plano adicional, es mucho mejor utilizar después algún software de imágenes para mejorarlo.

También se incluye una cámara ultraancha de 5 megapíxeles, y la resolución es mucho menor que en los modelos de gama alta, por lo que se pierden muchos detalles. Tampoco hay una cámara con telefoto, pero si estás satisfecho con el zoom de 3x (un rango bastante decente) del sensor principal, no es una gran pérdida.

Hay muchas funciones de Inteligencia Artificial, IA,, como la captura con detección de movimiento que puede tomar fotos automáticamente cuando el teléfono considera que es el momento adecuado, y también hay funciones de IA para el procesamiento posterior de imágenes, incluido AI Erase, que hace un trabajo fantástico al eliminar objetos y personas de las fotos.