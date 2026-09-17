Capturan a supuesto miembro de banda criminal Los Castillo en Potrerillos, Cortés

Potrerillos, Cortés. Un presunto miembro de la banda criminal "Los Castillo" fue detenido durante un operativo de agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) en Potrerillos, Cortés. La detención se realizó en la aldea El Higuito, donde los agentes desarrollaron labores de saturación y localizaron al sospechoso, identificado únicamente con el alias de "Colocho", a quien las autoridades atribuyen preliminarmente el delito de tráfico de drogas.

Durante la intervención, los agentes encontraron en poder del detenido cinco paquetes de supuesta marihuana, con un peso aproximado de una libra cada uno. En total, la sustancia decomisada tendría un peso de unas cinco libras. Además de la presunta droga, las autoridades le incautaron un celular y una motocicleta, elementos que quedaron bajo custodia como parte de las diligencias relacionadas con el caso.