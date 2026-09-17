  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a supuesto miembro de banda criminal Los Castillo en Potrerillos, Cortés

Alias "Colocho" fue detenido en la aldea El Higuito y es señalado de un grave delito

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 10:40 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a supuesto miembro de banda criminal Los Castillo en Potrerillos, Cortés

Fotografía de alias "Colocho" tras su detención.

Potrerillos, Cortés. Un presunto miembro de la banda criminal "Los Castillo" fue detenido durante un operativo de agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) en Potrerillos, Cortés.

La detención se realizó en la aldea El Higuito, donde los agentes desarrollaron labores de saturación y localizaron al sospechoso, identificado únicamente con el alias de "Colocho", a quien las autoridades atribuyen preliminarmente el delito de tráfico de drogas.

Con arma blanca mataron a conocido médico en El Porvenir, Atlántida

Durante la intervención, los agentes encontraron en poder del detenido cinco paquetes de supuesta marihuana, con un peso aproximado de una libra cada uno. En total, la sustancia decomisada tendría un peso de unas cinco libras.

Además de la presunta droga, las autoridades le incautaron un celular y una motocicleta, elementos que quedaron bajo custodia como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

Capturan a "La Wendy" con crack y cocaína en Santa Rosa de Copán

De acuerdo con los investigadores, el detenido ya contaba con antecedentes por otros hechos delictivos. En su historial figurarían expedientes relacionados con el delito de robo con fuerza, correspondientes a mayo de 2024 y febrero de 2026, respectivamente.

Tras finalizar el procedimiento, el sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias