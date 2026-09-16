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Capturan a "La Wendy" con crack y cocaína en Santa Rosa de Copán

La DAET y la DNPSC capturaron a una mujer señalada por narcomenudeo en Santa Rosa de Copán, donde le decomisaron 18 envoltorios de crack y nueve de cocaína

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 19:18 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a La Wendy con crack y cocaína en Santa Rosa de Copán

La mujer conocida con el alias de “La Wendy” fue capturada en el barrio Elder Romero de Santa Rosa de Copán.

Santa Rosa de Copán, Copán. Una mujer conocida con el alias de "La Wendy", fue capturada este miércoles durante un operativo de vigilancia y seguimiento ejecutado en el barrio Elder Romero, en Santa Rosa de Copán.

La sospechosa estaría vinculada con actividades de microtráfico y sería la principal encargada del narcomenudeo en el sector donde fue requerida.

Las investigaciones señalan que "La Wendy" se dedicaría a la venta y distribución de estupefacientes a menor escala, por lo que fue identificada como sospechosa del delito de tráfico de drogas.

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Durante su captura, los agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), le decomisaron 18 envoltorios plásticos transparentes que contenían una sustancia en piedra, supuestamente crack.

Droga decomisada a la mujer.

Droga decomisada a la mujer.

Además, los policías encontraron en su poder nueve envoltorios que contenían un polvo blanco, presunta cocaína. También le decomisaron dinero en efectivo y un teléfono celular.

El aparato telefónico será sometido a los peritajes correspondientes como parte de las investigaciones, mientras las autoridades continúan con el proceso para determinar las circunstancias relacionadas con las actividades que se le atribuyen a la detenida.

Tras su captura, "La Wendy" fue remitida a la Fiscalía de turno del Ministerio Público, donde se le instruirá el proceso legal correspondiente por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

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