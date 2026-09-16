Capturan a "La Wendy" con crack y cocaína en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán, Copán. Una mujer conocida con el alias de "La Wendy", fue capturada este miércoles durante un operativo de vigilancia y seguimiento ejecutado en el barrio Elder Romero, en Santa Rosa de Copán.

La sospechosa estaría vinculada con actividades de microtráfico y sería la principal encargada del narcomenudeo en el sector donde fue requerida.

Las investigaciones señalan que "La Wendy" se dedicaría a la venta y distribución de estupefacientes a menor escala, por lo que fue identificada como sospechosa del delito de tráfico de drogas.