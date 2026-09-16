Capturan a "La Wendy" con crack y cocaína en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán, Copán. Una mujer conocida con el alias de "La Wendy", fue capturada este miércoles durante un operativo de vigilancia y seguimiento ejecutado en el barrio Elder Romero, en Santa Rosa de Copán.
La sospechosa estaría vinculada con actividades de microtráfico y sería la principal encargada del narcomenudeo en el sector donde fue requerida.
Las investigaciones señalan que "La Wendy" se dedicaría a la venta y distribución de estupefacientes a menor escala, por lo que fue identificada como sospechosa del delito de tráfico de drogas.
Durante su captura, los agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), le decomisaron 18 envoltorios plásticos transparentes que contenían una sustancia en piedra, supuestamente crack.
Además, los policías encontraron en su poder nueve envoltorios que contenían un polvo blanco, presunta cocaína. También le decomisaron dinero en efectivo y un teléfono celular.
El aparato telefónico será sometido a los peritajes correspondientes como parte de las investigaciones, mientras las autoridades continúan con el proceso para determinar las circunstancias relacionadas con las actividades que se le atribuyen a la detenida.
Tras su captura, "La Wendy" fue remitida a la Fiscalía de turno del Ministerio Público, donde se le instruirá el proceso legal correspondiente por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.