Clima este jueves, 17 de septiembre de 2026, en Honduras

San Pedro Sula. Las condiciones meteorológicas serán mayormente secas durante las primeras horas de este jueves en gran parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). El panorama cambiará durante la tarde debido a la formación de una vaguada en altura, fenómeno que favorecerá un aumento de la nubosidad y generará lluvias y chubascos débiles y dispersos en diferentes sectores del país, informó el meteorólogo de turno, Mario Centeno.

Las temperaturas continuarán elevadas en varias regiones. La zona sur registrará las condiciones más calurosas, con una temperatura máxima de 37 °C y una mínima de 26 °C. En el norte se esperan hasta 34 °C, con mínimas de 22 °C, mientras que en la región central el termómetro alcanzará los 32 °C y descenderá hasta los 21 °C. Para la zona oriental, el pronóstico establece una máxima de 32 °C y una mínima de 22 °C. En el occidente del país, las temperaturas se mantendrán entre los 16 °C y los 32 °C.

Condiciones mayormente secas por la mañana, mientras que, por la tarde la formación de una vaguada en altura, estará generando incremento en la nubosidad, lluvias y chubascos débiles y dispersos en la mayor parte del país. pic.twitter.com/kozsfX08sv — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 17, 2026

En Francisco Morazán, incluida Tegucigalpa, se prevé una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 18 °C. Mientras tanto, la región insular tendrá temperaturas de hasta 31 °C, con una mínima de 27 °C. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse