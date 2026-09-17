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Clima este jueves, 17 de septiembre de 2026, en Honduras

Las temperaturas continuarán elevadas en varias regiones. La zona sur registrará las condiciones más calurosas, con una temperatura máxima de 37 °C

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 07:35 -
  • Agencia EFE
Clima este jueves, 17 de septiembre de 2026, en Honduras

Fotografía panorámica de Teguicgalpa, capital de Honduras.

Fotografía: EFE

San Pedro Sula. Las condiciones meteorológicas serán mayormente secas durante las primeras horas de este jueves en gran parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El panorama cambiará durante la tarde debido a la formación de una vaguada en altura, fenómeno que favorecerá un aumento de la nubosidad y generará lluvias y chubascos débiles y dispersos en diferentes sectores del país, informó el meteorólogo de turno, Mario Centeno.

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Las temperaturas continuarán elevadas en varias regiones. La zona sur registrará las condiciones más calurosas, con una temperatura máxima de 37 °C y una mínima de 26 °C. En el norte se esperan hasta 34 °C, con mínimas de 22 °C, mientras que en la región central el termómetro alcanzará los 32 °C y descenderá hasta los 21 °C.

Para la zona oriental, el pronóstico establece una máxima de 32 °C y una mínima de 22 °C. En el occidente del país, las temperaturas se mantendrán entre los 16 °C y los 32 °C.

En Francisco Morazán, incluida Tegucigalpa, se prevé una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 18 °C. Mientras tanto, la región insular tendrá temperaturas de hasta 31 °C, con una mínima de 27 °C.

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Respecto a las condiciones marítimas, Copeco pronostica oleaje de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

El informe meteorológico también señala que la fase lunar corresponde a luna nueva. Asimismo, el sol tendrá su salida a las 5:38 de la mañana y se ocultará a las 5:49 de la tarde.

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Agencia EFE
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