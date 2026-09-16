Honduras tiene 7,900 docentes multigrado: "Uno no les dedica el tiempo que necesitan"

San Pedro Sula, Honduras

Cuando Duvis Rivas comenzó su carrera como docente, llegó a la escuela Miguel Paz Barahona, ubicada en la comunidad de Las Flores de Río Frío, en El Merendón. Allí comenzó como unidocente y continúa trabajando bajo esa modalidad, a cargo de los seis grados del centro educativo. En sus inicios llegó a atender una matrícula de 38 estudiantes. La jornada la obliga a repartir el tiempo entre niños con distintos niveles de aprendizaje: mientras algunos trabajan en español, otros avanzan con matemáticas o desarrollan fichas hasta que la maestra les da retroalimentación nuevamente. La experiencia que Rivas vive como unidocente forma parte de una realidad extendida principalmente en la Honduras rural. Para 2022, según datos de la Secretaría de Educación, había 7,956 maestros multigrados. De acuerdo con las cifras analizadas por LA PRENSA Premium, 3,998 eran unidocentes y otros 3,958 estaban en centros educativos bidocentes, es decir, escuelas con dos maestros para atender los diferentes grados. Las cifras cobran especial relevancia este 17 de septiembre, fecha en que Honduras celebra el Día del Maestro (fecha que se conmemora desde 1923). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

941 docentes multigrado registra Francisco Morazán, la cifra más alta del país y equivalente a casi el 12% del total nacional. En Cortés se contabilizan 372.

Más de un siglo después, parte del sistema educativo continúa dependiendo de docentes que deben repartir su tiempo entre estudiantes de diferentes grados, en muchos casos en una misma aula.Con 38 estudiantes a su cargo, Rivas lamentó que “uno no les dedica todo el tiempo que ellos (los alumnos) necesitan”. Confesó que para poder avanzar “hay que enseñarles a ser independientes, bastante, o ayudarnos de niños tutores, de los niños que más le entienden”. Es decir, ella aplica un modelo compartido, en el que los menores también se convierten en instructores.

Brecha de enseñanza

En 2022, el exsecretario de Educación, Daniel Esponda, dijo que eliminarían la uni y bidocencia y que crearían escuelas agrupadas, que consistían en asignar a un grupo de docentes en una vivienda o una red de escuelas cercanas en cada comunidad o comunidades adyacentes. La propuesta hablaba de cumplir un ciclo de una semana en cada escuela por maestro y que se tendrían cuatro educadores para cubrir igual número de asignaturas, las más importantes: matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias sociales.

Según dijo Esponda, cada escuela tendría un docente de planta y que colocaría a un director que agrupe todas estas escuelas con la finalidad de controlar a los docentes, ya que, por lo general, si el profesor no es de la comunidad, llega el lunes tarde y se va el viernes temprano. La propuesta parecía prometedora, especialmente para las zonas rurales, pero en el tiempo que estuvo al frente de Educación nunca se concretó. Las nuevas autoridades de Educación no se han referido a esta modalidad, que sigue funcionando en los 18 departamentos de Honduras. Y es que la brecha de enseñanza bajo un modelo en el que hay un docente por grado se refleja mayormente en la zona rural, de acuerdo con los datos de Educación. Por cada 10 docentes que impartían clases en escuelas multigrado, 9 eran de zonas rurales y 1 del área urbana.

Además, 8 de cada 10 impartían clases en básica (de primero a sexto grado), 1 en prebásica y el resto en media (colegios). Esto evidencia cómo la enseñanza del segundo nivel afronta mayores retos. Además, también existe una diferencia marcada en cuanto al sexo de los maestros, porque el 74% (7 de cada 10) de quienes ejercen esta modalidad de enseñanza eran mujeres. En los departamentos de Islas de la Bahía, Francisco Morazán, Yoro y Colón, se reportó la mayor proporción femenina, mientras que Gracias a Dios rompe la tendencia nacional, pues aunque siguen predominando las mujeres, la brecha se reduce a 56% frente a 44% de hombres.

Estudiantes vs. docentes

LA PRENSA Premium también analizó el número de docentes en encuestas multigrado frente a la matrícula correspondiente a ese año, evidenciando que en promedio un solo docente llegaba a impartir clases a 27 estudiantes de diferentes grados. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) establece un promedio mundial sugerido de 25 a 30 estudiantes por cada docente, pero para un solo grado, no para múltiples grados. En el país, existen muy por encima de ese promedio, especialmente porque un solo docente está al frente de hasta 6 grados. Por ejemplo, en Cortés había 372 docentes multigrados que impartían clases a 11,857 estudiantes. Esto significa que en promedio cada maestro enseñaba a 32 educandos. Al mismo número de estudiantes le enseñaban los 105 unidocentes y bidocentes de Gracias a Dios, mientras que en Lempira el promedio caía a 31 escolares por cada docente.

¿Qué son los docentes multigrado? La enseñanza multigrado es una modalidad en la que un mismo docente atiende simultáneamente a estudiantes de diferentes grados o edades dentro de un mismo grupo o aula.

La enseñanza multigrado es una modalidad en la que un mismo docente atiende simultáneamente a estudiantes de diferentes grados o edades dentro de un mismo grupo o aula. La escuela puede funcionar con un solo maestro (unidocente) o con dos maestros (bidocente).

La escuela puede funcionar con un solo maestro (unidocente) o con dos maestros (bidocente). El maestro organiza las actividades y contenidos según el nivel de cada grupo, mientras alterna momentos de enseñanza directa con ejercicios.