Honduras tiene 7,900 docentes multigrado: "Uno no les dedica el tiempo que necesitan"

Cuando Duvis Rivas comenzó su carrera como docente, llegó a la escuela Miguel Paz Barahona, ubicada en la comunidad de Las Flores de Río Frío, en El Merendón. Allí comenzó como unidocente y continúa trabajando bajo esa modalidad, a cargo de los seis grados del centro educativo.En sus inicios llegó a atender una matrícula de 38 estudiantes. La jornada la obliga a repartir el tiempo entre niños con distintos niveles de aprendizaje: mientras algunos trabajan en español, otros avanzan con matemáticas o desarrollan fichas hasta que la maestra les da retroalimentación nuevamente.La experiencia que Rivas vive como unidocente forma parte de una realidad extendida principalmente en la Honduras rural. Para 2022, según datos de la<b> Secretaría de Educación</b>, había 7,956 maestros multigrados.De acuerdo con las cifras analizadas por LA PRENSA Premium, 3,998 eran unidocentes y otros 3,958 estaban en <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/educacion/escuelas-colegios/honduras-siete-estudiantes-lideran-excelencia-academica-intae-sps-2025-EH25333430" target="_blank">centros educativos</a> bidocentes, es decir, escuelas con dos maestros para atender los diferente<b>s grados.</b>Las cifras cobran especial relevancia este 17 de septiembre, fecha en que Honduras celebra el Día del Maestro (fecha que se conmemora desde 1923).