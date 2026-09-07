Por 30 dólares la hora, robots humanoides ofrecen servicios de limpieza en San Francisco

Los Ángeles. Una empresa de robótica de San Francisco (California) ha comenzado a implementar un programa piloto que ofrece servicios de limpieza del hogar y oficinas realizadas por robots humanoides por 30 dólares la hora, una iniciativa que pretende extenderse a todo el país y al extranjero y que no es vista con buenos ojos por trabajadoras domésticas.

La compañía emergente Tau Robotics ha puesto en marcha los servicios de robots humanoides como Chelsea y Elon, que, por ahora, realiza tareas domésticas como pasar la aspiradora, limpiar las encimeras de la cocina y sacar la basura.

Alex Koch, director ejecutivo y cofundador de Tau Robotics, dijo a CBS que el objetivo inicial es entrenar a los robots para “imitar el desempeño humano” y, posteriormente, para superarlo.

Actualmente, solo se puede hacer una reserva de los robots por invitación, lo que limita el acceso del público al servicio de limpieza.

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Cada visita consiste en una limpieza de una hora: el robot comienza a la hora que elige el cliente y termina 60 minutos después, según explica la compañía en su página.

Dos robots pueden trabajar simultáneamente durante esa misma hora, lo que permite limpiar espacios más grandes en el mismo intervalo de tiempo. El pago de 30 dólares se realiza por robot.

La compañía aclara que, por el momento, los baños y dormitorios están fuera de los límites de limpieza.

Cada servicio es supervisado remotamente por una persona, por lo que el robot solo entrará en estas estancias si el cliente lo solicita.

Asimismo, el usuario puede indicar qué habitaciones, áreas u objetos deben evitar el robot.

Koch explicó que los robots, cuya fabricación cuesta 50.000 dólares cada uno, utilizan inteligencia artificial. No obstante, esta tecnología no puede controlar por sí sola un robot humanoide en su totalidad, por lo que una persona lo opera desde una ubicación central con la asistencia de la IA.

Los operadores pueden intervenir si los dispositivos se quedan atascados en alguna tarea concreta. Estos supervisores utilizan gafas de realidad virtual que les permiten ver los espacios a través de los ojos de los robots.

Koch ha celebrado en su cuenta de X la buena acogida de su propuesta y ha señalado a CBS que la empresa planea aumentar su capacidad hasta alcanzar las 1.000 limpiezas semanales en San Francisco para 2027 y, posteriormente, expandirse a otras ciudades de Estados Unidos y al extranjero para 2028.