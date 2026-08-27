Apple renueva sus Mac mini y Studio con los chips M6 y M5 Ultra

Nueva York. Apple el martes anunció el lanzamiento de sus nuevos procesadores M6 y M5 Ultra, unos potentes chips que son el nuevo motor de sus ordenadores de sobremesa: el Mac mini y el Mac Studio, respectivamente.

La compañía de Cupertino destacó que el nuevo Mac mini llegará al mercado impulsado por los chips M6 y M5 Pro, que ofrecen, según Apple, un salto masivo en rendimiento y capacidad para la inteligencia artificial (IA).

El chip M6 marca un avance histórico para la empresa al ser su primer procesador desarrollado con tecnología de 2 nanómetros.

Gracias a esta arquitectura, que integra una unidad central de procesamiento (CPU) de 12 núcleos, un procesador gráfico (GPU) de 12 núcleos y un motor neuronal dual de 16 núcleos, el Mac mini con M6 es capaz de ofrecer un rendimiento de IA hasta cuatro veces más rápido que la generación anterior, que operaba con el chip M4, de acuerdo con Apple.

Lea:OpenAI lanza ChatGPT para adolescentes con filtros de seguridad

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por su parte, el M5 Ultra, diseñado para profesionales, es el chip más potente jamás creado por la compañía. Este avanzado procesador dota al Mac Studio de hasta 36 núcleos de CPU y 80 núcleos de GPU.

Según Apple, permite a cineastas, investigadores y desarrolladores ejecutar enormes modelos de lenguaje (LLM) de IA directamente en el dispositivo, de forma privada y sin depender de servicios en la nube.

A nivel de software, los nuevos sistemas operarán con el próximo sistema operativo macOS 27 Golden Gate. La actualización incluye la plataforma Apple Intelligence y Siri AI.

Según la información proporcionada por la compañía, ambos sistemas informáticos se pueden reservar a partir de hoy y estarán disponibles en tiendas físicas de Estados Unidos desde el próximo 22 de septiembre.

El precio de salida del Mac mini con M6 se sitúa en 899 dólares, mientras que el Mac Studio parte de los 2.499 dólares.

Finalmente, Apple precisó que la opción de 512 gigabytes de memoria unificada para el Mac Studio estará disponible a finales de octubre.

Se esperan más anuncios de Apple en su evento de septiembre. La empresa presentará la nueva línea iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, los relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 y, posiblemente, el primer iPhone plegable de la compañía.

Este será el primer evento liderado por John Ternus, quien asumirá el 1 de septiembre el liderazgo de Apple, después de Tim Cook.EFE