Nokia 9000 Communicator: 30 años del precursor del smartphone

Helsinki

Hace exactamente 30 años, la compañía tecnológica finlandesa Nokia sacaba al mercado uno de sus móviles más icónicos, el Nokia 9000 Communicator , un dispositivo de alta gama totalmente revolucionario para su época que muchos consideran el primer “ smartphone ” o teléfono inteligente de la historia .

El Communicator fue presentado en marzo de 1996 en la feria tecnológica CeBIT de Hannover (Alemania) y se puso a la venta cinco meses después, el 15 de agosto, una vez años antes de que el gigante estadounidense Apple transformara definitivamente el mercado de la telefonía móvil con el lanzamiento de su primer iPhone.

Concebido como un teléfono celular para ejecutivos, tenía un grosor de cuatro centímetros, pesaba casi 400 gramos —el doble que un “smartphone” moderno— y costaba lo mismo que un ordenador personal de gama media, alrededor de 10.000 marcos finlandeses (equivalentes a unos 2.200 euros o 2.550 dólares actuales).

Una oficina de bolsillo

Nokia comercializó el Communicator con el eslogan “la oficina en el bolsillo trasero”, porque permitía enviar faxes y correos electrónicos, conectarse a internet mediante un módem integrado y trabajar con aplicaciones similares a las de un ordenador personal, como una hoja de cálculo, una agenda electrónica y un procesador de textos.

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Gracias a su diseño plegable, el teléfono podía transformarse en un miniordenador dotado de un teclado completo, pantalla monocromática de 4,5 pulgadas y botones específicos para acceder directamente a las principales aplicaciones.

El modelo original —el primero de lo que más tarde se convirtió en la serie 9000— fue posteriormente actualizado para introducir mejoras en su diseño y rendimiento, incorporando, entre otras cosas, pantalla en color, menor peso, mayor potencia de procesamiento y la primera versión del sistema mítico operativo Symbian.

“El Nokia 9000 Communicator fue el primer 'smartphone' del mercado antes ni siquiera de que se hubiera acuñado el término 'smartphone'”, dijo años más tarde el entonces vicepresidente ejecutivo y responsable de Soluciones Móviles de Nokia, Anssi Vanjoki.

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