Agosto gamer: ‘Duskfade’, fútbol anime ‘Oliver y Benji’ y lucha estilo Marvel

El mes de agosto arranca con menos novedades de lo habitual a la espera de un septiembre que viene muy cargado de lanzamientos super esperados como ‘Wolverine’, ‘The Blood of Dawnwalker’ o el nuevo ‘Onismusha’. Mientras, llegan títulos esperados como la lucha de ‘Marvel Tokon’, el español ‘Duskfade’ o la segunda parte de ‘Captain Tsubasa’, el título de fútbol anime con Oliver y Benji de protagonistas. Beast of Reincarnation (4 de agosto | PC, PS5, Xbox Series) Aventura de acción de Game Freak, creadores de Pokemon, ambientada en un Japón post apocalíptico en el que la corrupción se abre camino. La historia sigue a Emma y a su inseparable perro albino en un peligroso viaje para salvar a los últimos reductos de la humanidad.

Marvel Tokon: Fighting Souls (6 de agosto | PC, PS5) Un juego de lucha clásico en scroll horizontal (estilo Street Fighter) con los héroes y villanos más emblemáticos de Marvel en universos como X-Men, Vengadores, Blade o un sinfín de sorpresas. Apartado visual estilo anime y mecánicas de combate que prometen batallas multijugador en pantalla frenéticas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Duskfade (13 de agosto | PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) Juego de acción y plataformas en 3D creado por el estudio español Weird Beluga Studio en el que el protagonista, Zirian, deberá recorrer reinos repletos de magia y vida para rescatar a su hermana. Apunta a ser un ‘Kingdom Hearts’ a la española. Palabras mayores. The Sinking City 2 (18 de agosto | PC, PS5, Xbox Series) Inspirado en la obra de terror cósmico del genio HP Lovecraft, llega la segunda parte de un juego que quedó lastrado por problemas técnicos en su primera entrega. Ahora Frogwares llevará a los jugadores a las calles de Arkham, llenas de horrores en un survival que pinta espeluznante. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 (27 de agosto | Multiplataforma) Los japoneses de Konami lanzan el segundo volumen de la recopilación de su aclamada saga de sigilo para incluir ‘Metal Gear Solid 4', 'Metal Gear Solid: Peace Walker' y el clásico de Game Boy 'Metal Gear: Ghost Babel', con mejoras técnicas y gráficas.