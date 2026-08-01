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Agosto gamer: ‘Duskfade’, fútbol anime ‘Oliver y Benji’ y lucha estilo Marvel

‘Marvel Tokon’, el español ‘Duskfade’ o la segunda parte de ‘Captain Tsubasa’, entre los videojuegos que estrenan en agosto

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 14:35 -
  • Agencia EFE
Agosto gamer: ‘Duskfade’, fútbol anime ‘Oliver y Benji’ y lucha estilo Marvel

Imagen de "Marvel Tokon:Fighting Souls", Un juego de lucha clásico en scroll horizontal (estilo Street Fighter) con los héroes y villanos más emblemáticos de Marvel en universos como X-Men, Vengadores, Blade o un sinfín de sorpresas.

 EFE/Playstation

El mes de agosto arranca con menos novedades de lo habitual a la espera de un septiembre que viene muy cargado de lanzamientos super esperados como ‘Wolverine’, ‘The Blood of Dawnwalker’ o el nuevo ‘Onismusha’. Mientras, llegan títulos esperados como la lucha de ‘Marvel Tokon’, el español ‘Duskfade’ o la segunda parte de ‘Captain Tsubasa’, el título de fútbol anime con Oliver y Benji de protagonistas.

Beast of Reincarnation (4 de agosto | PC, PS5, Xbox Series)

Aventura de acción de Game Freak, creadores de Pokemon, ambientada en un Japón post apocalíptico en el que la corrupción se abre camino. La historia sigue a Emma y a su inseparable perro albino en un peligroso viaje para salvar a los últimos reductos de la humanidad.

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Marvel Tokon: Fighting Souls (6 de agosto | PC, PS5)

Un juego de lucha clásico en scroll horizontal (estilo Street Fighter) con los héroes y villanos más emblemáticos de Marvel en universos como X-Men, Vengadores, Blade o un sinfín de sorpresas. Apartado visual estilo anime y mecánicas de combate que prometen batallas multijugador en pantalla frenéticas.

Apartado visual estilo anime y mecánicas de combate que prometen batallas multijugador en pantalla frenética.

Apartado visual estilo anime y mecánicas de combate que prometen batallas multijugador en pantalla frenética.

 (EFE/Playstation)

Duskfade (13 de agosto | PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Juego de acción y plataformas en 3D creado por el estudio español Weird Beluga Studio en el que el protagonista, Zirian, deberá recorrer reinos repletos de magia y vida para rescatar a su hermana. Apunta a ser un ‘Kingdom Hearts’ a la española. Palabras mayores.

The Sinking City 2 (18 de agosto | PC, PS5, Xbox Series)

Inspirado en la obra de terror cósmico del genio HP Lovecraft, llega la segunda parte de un juego que quedó lastrado por problemas técnicos en su primera entrega. Ahora Frogwares llevará a los jugadores a las calles de Arkham, llenas de horrores en un survival que pinta espeluznante.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 (27 de agosto | Multiplataforma)

Los japoneses de Konami lanzan el segundo volumen de la recopilación de su aclamada saga de sigilo para incluir ‘Metal Gear Solid 4', 'Metal Gear Solid: Peace Walker' y el clásico de Game Boy 'Metal Gear: Ghost Babel', con mejoras técnicas y gráficas.

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Captain Tsubasa 2: World Fighters (28 de agosto | Multiplataforma)

Vuelve el fútbol anime basado en el legendario anime de Yoichi Takahashi ‘Capitán Tsubasa’ (‘Campeones: Oliver y Benji ’ en España o ‘Supercampeones’ en Latinoamérica) regresa para reunir 22 selecciones nacionales, más de 110 personajes y 150 movimientos especiales en un juego de acción y deporte.

Juegos mensuales de PlayStation Plus

Los usuarios del servicio de suscripción de Playstation recibirán en agosto ‘Dying Light 2 Stay Human’, un título de terror, parkour y acción frenética en el que sobrevivir a un mundo repleto de infectados, la aventura multijugador cooperativa preciosista de ‘Big Walk’ y los puzzles desafiantes y surrealistas de ‘Signalis’.

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