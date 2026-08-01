¿Qué pasó con Vozinha? El inesperado giro que amenaza su fichaje por Colo Colo

El anuncio recorrió el mundo debido a que ‘Vozinha’ se convirtió en un fenómeno viral, ganando casi 30 millones de seguidores en Instagram por sus grandes actuaciones en la Copa del Mundo ante España, a la postre campeona, y la finalista Argentina de Lionel Messi, que ganó en la prórroga por 3-2 para avanzar a octavos.