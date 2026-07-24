Meta lanza Seller, aplicación con IA para los vendedores de Facebook Marketplace

Nueva York, Estados Unidos

Meta (la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) lanzó este viernes Seller, una aplicación independiente impulsada por inteligencia artificial (IA) diseñada específicamente para los vendedores de Facebook Marketplace, una sección gratuita dentro de la red social que permite a los usuarios comprar y vender artículos nuevos o usados. La aplicación es gratuita y su lanzamiento coincide con el décimo aniversario del Marketplace. Ya está disponible en el App Store para usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos.

Los usuarios pueden iniciar sesión con sus cuentas de Facebook, lo que sincroniza automáticamente sus anuncios y su historial de ventas. Todo lo que se cree en Seller aparecerá automáticamente en el Marketplace, donde los compradores ya operan. Entre sus principales funciones destaca la creación de anuncios mediante IA, donde la inteligencia artificial de Meta autocompleta el título, la descripción, el precio sugerido y la categoría con solo subir una fotografía. Además, la aplicación ofrece un buzón de entrada unificado que organiza los mensajes de los compradores por artículo, herramientas de gestión de inventario y estadísticas de rendimiento sobre visualizaciones, clics y ventas. Tom Alison, director de Facebook, explicó en una entrevista a The New York Times que Seller será para los vendedores lo que las herramientas de edición de video son para los creadores de contenido.