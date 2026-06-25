Meta lanza nuevas gafas con IA desde 299 dólares ante mayor competencia

La tecnológica estadounidense Meta lanzó el martes unas nuevas gafas con inteligencia artificial (IA) a un precio más bajo que sus modelos anteriores, en un contexto de creciente competencia en el mercado de los dispositivos inteligentes.

Las Meta Glasses , cuyo precio inicial es de 299 dólares, estarán disponibles en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y varios países de Europa. Incorpora micrófono, audífonos, cámara, una batería con autonomía de hasta ocho horas y un botón dedicado para acceder a la plataforma Meta AI.

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg informó en un comunicado publicado en su blog que las gafas son fabricadas por EssilorLuxottica, matriz de Ray-Ban , aunque no exhiben el logotipo de la marca. Además, estarán disponibles en tres modelos, uno de ellos diseñado en colaboración con la empresaria y celebridad Kylie Jenner.

Meta destacó que las nuevas gafas incorporan el modelo de inteligencia artificial Muse Spark, desarrollado específicamente para sus dispositivos. La compañía indicó que la versión integrada de Meta AI recibirá actualizaciones periódicas de software para ampliar sus capacidades.

Entre sus funciones figura una herramienta de "foto dinámica", que captura imágenes en ráfaga y selecciona automáticamente la mejor toma. También ofrecen traducción en tiempo real en 20 idiomas y, próximamente, incorporarán una función de navegación para peatones.

La empresa señaló además que las gafas incluyen controles de privacidad que permiten al usuario decidir qué información compartir, así como mecanismos diseñados para proteger la privacidad de las personas que se encuentran a su alrededor.

El anuncio se produjo una semana después de que la tecnológica Snap presentara sus gafas inteligentes de realidad, Specs, cuyo lanzamiento está previsto para el otoño boreal con un precio inicial de 2.195 dólares.

En mayo, Google anunció sus primeras gafas inteligentes equipadas con su inteligencia artificial Gemini, desarrolladas en colaboración con Samsung y las marcas ópticas Gentle Monster y Warby Parker. La compañía indicó que también llegará al mercado durante el otoño, aunque no reveló su precio.

Según CNBC, Meta y EssilorLuxottica lideran el mercado de las gafas inteligentes con una cuota cercana al 80%. Su producto principal, las Ray-Ban Meta, tiene un precio inicial de 499 dólares en el modelo más reciente, mientras que la versión anterior parte de 299 dólares.