YouTube asegura que la TV conectada a internet gana terreno al teléfono

Miami, Estados Unidos

El jefe de Empresas de Medios y Entretenimiento para YouTube Hispanoamérica Juan Pablo Robert, aseguró este miércoles que la televisión conectada (CTV) está desplazando a los celulares como el principal medio, con un alcance del 88 % de las audiencias en Estados Unidos y el 60 % en Latinoamérica. Las visualizaciones en CTV, televisores conectados a internet que permiten ver contenido en 'streaming', superaron a los teléfonos inteligentes en 2025 en Estados Unidos, con YouTube con la mayor cuota del mercado (12,9 %), por encima de Netflix (8 %) y PrimeVideo (3,8 %), afirmó Robert en el foro SIPConnect en Miami.

"La televisión conectada ya está superando al móvil como el dispositivo principal, en el caso de Estados Unidos y en muchas regiones de América Latina también. El tiempo de consumo está creciendo en televisión, y hay muchas razones culturales y sociales detrás de esto", declaró en la conferencia. El directivo sostuvo que el consumo de información en los televisores "es el que más crece", al señalar que en canales de noticias más de la mitad de las visualizaciones provienen de estos dispositivos. Como muestra, enunció un aumento del 40 % en los suscriptores netos de YouTube en la televisión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por ello, aseguró, la compañía ha "lanzado muchos productos que han permitido justamente acercar la noticia profesional a todos estos usuarios para poder ayudarles a informarse, para tener acceso a esta información". "Y la realidad es que, en general, a nivel mundial, hemos visto que las organizaciones de noticias han mostrado mucho éxito en YouTube en distintas maneras", aseveró. El directivo recordó que en YouTube 30 % de los espectadores diarios consumen contenido en vivo, con una media de 200.000 millones de vistas diarias de los videos cortos llamados 'Shorts' en la plataforma, que en los últimos 4 años ha pagado 100.000 millones de dólares a creadores, artistas y compañías.