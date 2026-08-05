Meta lanza Muse Code, su primer agente de programación con IA

Nueva York, Estados Unidos.

La tecnológica Meta anunció este miércoles el lanzamiento de Muse Code, su primer agente de programación, en un esfuerzo por desafiar a rivales del sector como Anthropic y OpenAI.

Esta herramienta funciona en conjunto con el nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) de la compañía, denominado Muse Spark 1.2.

El nuevo asistente, que se lanzó en fase beta, es un agente de codificación para terminal que ya puede ser instalado en los sistemas operativos macOS y Linux.