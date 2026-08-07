OpenAI frena nuevo modelo de IA por considerarlo un riesgo de ciberseguridad

Nueva York, Estados Unidos

La tecnológica OpenAI anunció este viernes que ha pausado las actividades internas relacionadas con su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) en desarrollo, denominado Astra, después de que evaluaciones determinaran que alcanza el nivel "crítico" en ciberseguridad. Según un comunicado publicado hoy por la compañía, las últimas evaluaciones internas de Astra muestran avances significativos en codificación autónoma y ciberseguridad. La empresa concluyó que el modelo alcanza el umbral de ciberseguridad "crítico" bajo su Marco de Preparación.

Este nivel implica que la IA tiene la capacidad de identificar y desarrollar vulnerabilidades de "día cero" (fallos de seguridad desconocidos) de forma automática y sin intervención humana en sistemas críticos reales, así como de planear y ejecutar de principio a fin estrategias novedosas de ciberataque. Ante estos resultados, OpenAI ha decidido pausar todas las actividades internas relacionadas con Astra que no cumplan con requisitos de control de seguridad reforzados. Entre las nuevas medidas, la empresa está implementando controles más estrictos, como entornos de prueba aislados, acceso restringido a redes, protecciones mejoradas y un monitoreo universal diseñado para detectar acciones de alto riesgo e interrumpirlas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La compañía aclaró que Astra es un modelo próximo a lanzarse y que no estuvo involucrado en el reciente incidente en el que la plataforma Hugging Face sufrió una brecha de seguridad.