Fallece Jorge Messi a los 68 años: el pilar clave en el origen y la carrera de Lionel

Argentina

Luto en el fútbol mundial. Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció en las últimas horas a los 68 años de edad en una clínica de Rosario, Argentina, tras permanecer internado debido a complicaciones de salud.

De acuerdo con reportes de medios internacionales e Infobae, el progenitor del capitán de la Selección de Argentina venía atravesando un delicado estado de salud a causa de una larga enfermedad que finalmente apagó su vida.

Jorge Messi fue una pieza determinante e insustituible en la vida y trayectoria del astro rosarino. Más allá de actuar como su representante legal y administrador de sus contratos comerciales a lo largo de más de dos décadas, fue el pilar emocional que impulsó los primeros pasos del '10' cuando apenas era un niño en las fuerzas básicas de Newell's Old Boys.

Cabe agregar que el problema de salud de Jorge Messi fue tema de conversación en Argentina durante el Mundial de 2026, donde incluso se llegó a informar erróneamente sobre su deceso. No obstante, hasta el momento no se han revelado las causas exactas de su fallecimiento.

Hasta el momento, la estrella del Inter Miami y la familia Messi han mantenido hermetismo tras la trágica noticia. Diversas figuras e instituciones del fútbol internacional ya han comenzado a enviar sus condolencias a la familia tras confirmarse la partida del patriarca.