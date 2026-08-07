Milei dice que Argentina aportará experiencia en seguridad al nuevo Gobierno de Colombia

Colombia.

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este viernes que su Gobierno aportará al de Colombia la experiencia en seguridad, luego de asistir a la investidura de Abelardo de la Espriella como mandatario del país andino.

"Nosotros vamos a poder aportarle nuestra experiencia. De hecho, nuestra hoy ministra de Seguridad (Alejandra Monteoliva) ha vivido y ha trabajado muchos años en Colombia, así que vamos a poder colaborar fuertemente", dijo Milei a periodista en Cali (suroeste), donde se llevó a cabo la ceremonia de investidura.

En ese sentido, el jefe de Estado argentino señaló que Colombia podrá conocer la experiencia argentina "combatiendo el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, en Rosario".