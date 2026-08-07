Abelardo de la Espriella promete hacer de Colombia un país seguro para invertir

Colombia.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes un plan económico basado en la austeridad, la atracción de inversión y el aprovechamiento de los recursos naturales, con el que busca recuperar la confianza en el país y hacerlo un destino "seguro y rentable" para los inversores.

"Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo", afirmó De la Espriella en su primer discurso como presidente, pronunciado en un batallón de Cali, en el que aseguró que su Gobierno buscará recuperar el crecimiento económico, la producción, las exportaciones y la generación de empleo.

El nuevo mandatario aseguró que la medida busca poner "la casa en orden" después del crecimiento del gasto durante el Gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, y sostuvo que la austeridad no recaerá sobre los sectores más vulnerables, cuyos programas sociales, dijo, serán preservados.

El Gobierno recibe una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 373.850 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del PIB.

"Ninguna economía prospera cuando el Estado gasta sin control, desalienta la inversión, pierde el respeto por el dinero de los contribuyentes y compromete irresponsablemente el futuro de las nuevas generaciones", sostuvo.

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De la Espriella anunció además una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo, combatir la evasión y favorecer la inversión, la producción y el empleo, y confirmó que eliminará el impuesto al patrimonio.