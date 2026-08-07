Estados Unidos felicita a De la Espriella y espera "trabajar estrechamente" con su Gobierno

Washington, Estados Unidos

En un mensaje publicado en redes sociales, Landau dijo que quedó "impresionado" por la decisión de De la Espriella de jurar el cargo en Cali, en lugar de Bogotá, como "una señal de su compromiso por descentralizar el país y enfocarse en el desarrollo regional".

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó este viernes al ultraderechista Abelardo de la Espriella por su investidura como nuevo presidente de Colombia y afirmó que la Administración de Donald Trump espera "trabajar estrechamente" con su Gobierno.

Landau, hijo de un diplomático estadounidense, explicó que sus padres vivieron en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, entre 1954 y 1957.

"Estados Unidos espera trabajar estrechamente con el nuevo Gobierno colombiano para el beneficio de ambos pueblos. ¡Viva Colombia! ¡Viva EE.UU.!", escribió.

La delegación de Trump a la investidura del nuevo presidente colombiano estuvo encabezada por el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y contó con funcionarios de la Casa Blanca y de los departamentos de Estado, Justicia y Defensa, así como de la Agencia Antidrogas (DEA).

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No estuvieron, en cambio, ni el secretario de Estado, Marco Rubio, ni Landau, quien sí participó recientemente en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori en Perú.

El candidato ultraderechista De la Espriella ganó las elecciones presidenciales tras imponerse al izquierdista Iván Cepeda, heredero político del presidente saliente, Gustavo Petro, en una campaña en la que contó con el respaldo público de Trump.

El nuevo mandatario colombiano ha prometido estrechar la relación con Washington tras los años de tensión durante el Gobierno de Petro, cuya relación con Trump estuvo marcada por los enfrentamientos públicos entre ambos y por la imposición de sanciones estadounidenses contra el presidente saliente. EFE