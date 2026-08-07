Zelenski agradece a Senado de EEUU la aprobación de ley de sanciones contra Rusia e Irán

Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció este viernes al Senado de EE.UU. la aprobación de un proyecto de ley para imponer sanciones más duras a Rusia e Irán.

Esto "ayuda a incrementar la presión sobre el agresor para poner fin a esta demente guerra rusa contra nuestra independencia y nuestro pueblo", escribió en sus redes sociales.

Zelenski recalcó que en estos momentos el presidente ruso, Vladímir Putin, está recurriendo a los misiles balísticos para "alargar la guerra" y que Ucrania está buscando "en todos los resquicios" munición para baterías Patriot para interceptar estos ataques.

"Una presión real y fuerte de EE.UU. y sanciones contra Rusia es lo que más va a ayudar. Cada medida de presión contra el agresor nos acerca un paso más a la diplomacia", enfatizó.