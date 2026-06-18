Dio terrible noticia sobre familia de Messi y toda Argentina la odia: Se quedó sin nada

A la salida del programa, abordada por la prensa, Flor Peña volvió a pedir disculpas, pero a la vez insistió en su postura de desligarse de la responsabilidad. “Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas. Yo estaba al aire en el programa, me dijeron por cucaracha esa noticia, que no la quiero repetir, me pidieron que lo diga... Yo estaba en shock”, afirmó, entre lágrimas.