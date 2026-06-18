Dio terrible noticia sobre familia de Messi y toda Argentina la odia: Se quedó sin nada

Periodista argentina está en el ojo del huracán tras grave noticia que dio sobre la familia de Messi.
Ella es Florencia Peña, periodista estuvo en el centro de la polémica este jueves, luego de anunciar una fake news al aire de Luzu TV sobre la supuesta muerte del padre de Lionel Messi.
Florencia dio en directo la noticia del supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, durante el programa El Show del Verano de Luzu TV. Información que posteriormente fue desmentida por la propia familia del astro argentino.
"No quiero dar una mala noticia... Pero acaba de morir el papá de Messi", aseguró la actriz y conductora, al aire.
"Pero fue de golpe... ¿Qué pasó? ¿Qué data ahí? ¡En el medio del Mundial!", sumó Flor Peña, dejando en claro su desconcierto sobre el tema, y sin tener noción del impacto de la supuesta noticia.
Rápidamente sus comentarios sobre la supuesta muerte del papá de Messi se viralizaron en redes, donde muchos tomaron como verídica la supuesta primicia.
Minutos después, al ver la repercusión de sus dichos, una de las productoras del programa de Luzu TV tomó el micrófono y explicó que no estaba confirmada la información: “Hay un montón de rumores en todos lados, están escribiendo en Twitter... No está confirmado por ningún medio. Lo aclaramos por las dudas”.
La falsa información que Flor Peña brindó con un tono jocoso, algo que generó más indignación, provocó un escándalo y le valió recibir un fuerte repudio de distintos comunicadores y usuarios de las redes sociales, donde se cuestionó su falta de profesionalismo.
Tras expresar su indignación a través de un comunicado publicado en sus redes, el dueño de Luzu TV tomó la decisión de que la actriz y los productores responsables de difundir la noticia falsa fueran desvinculados de la empresa.
Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa“, reza el comunicado. Y agregaron: “Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.
A la salida del programa, abordada por la prensa, Flor Peña volvió a pedir disculpas, pero a la vez insistió en su postura de desligarse de la responsabilidad. “Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas. Yo estaba al aire en el programa, me dijeron por cucaracha esa noticia, que no la quiero repetir, me pidieron que lo diga... Yo estaba en shock”, afirmó, entre lágrimas.
"La verdad que no quiero que nadie se quede sin trabajo pero alguien va a tener que hacerse responsable. Yo di la cara, pido mis disculpas sentidos y profundas”, sumó Flor Peña.
Tras la repercusión del episodio y la rápida viralización de la falsa información en redes sociales, donde numerosos usuarios dieron por cierta la noticia, la actriz decidió emitir un comunicado para expresar públicamente sus disculpas.
El mensaje fue publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde comenzó dirigiéndose directamente a la familia Messi. En ese sentido, escribió: "Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo".
La periodista se disculpó por su información: se quedó sin trabajo.
Javier Milei, presidente de Argentina, estalló de furia contra Florencia Peña tras sus dichos sobre el papá de Messi: “Chimentera de poca monta” criticó duramente a la actriz y conductora.