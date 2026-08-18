Barcelona con fichaje y salida, Real Madrid cierra operación y el equipo de Julián

Entérate de las últimas novedades del mercado de fichajes internacional, con los movimientos, incorporaciones, salidas y rumores que han surgido durante las últimas horas y que mantienen en vilo a los principales clubes de Europa.
El Newcastle United ha anunciado el fichaje del lateral bosnio Amar Dedić procedente del Benfica por 35,9 millones de euros. El defensor firma un contrato por las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031.
Axel Witsel jugará esta temporada en el Niza. El centrocampista belga estaba a la espera de encontrar un nuevo destino tras su última experiencia en el Girona.
El portero italiano Guglielmo Vicario se une a la Juventus por una temporada con opción de compra por 8.000.000 € + 2M€ bonus. Llega procedente del Tottenham.
El Werder Bremen anunció el fichaje del atacante alemán Niclas Füllkrug.
El exvolante francés Patrick Vieira ha sido anunciado coo nuevo entrenador principal de la selección nacional de Senegal.
El Brighton obtiene la cesión del delantero canadiense Promise David por una temporada con obligación de compra por 26.000.000 € si cumple ciertos objetivos.
Christopher Nkunku no sigue en el AC Milan y tiene una propuesta de préstamo de RB Leipzig, como se reveló la semana pasada; en el club de la Bundesliga estarían encantados de traerlo de vuelta.
El Getafe ha fichado al mediocentro Francho Serrano. Firma hasta junio de 2029.
OFICIAL: El Barcelona ha fichado Rodri por 60.000.000 € + 15M€ bonus. Firma hasta junio de 2030 y llega procedente del Manchester City.
El Manchester City está ahora listo para cerrar el acuerdo por Ayyoub Bouaddi con el Lille después de vender a Rodri al Barcelona.
Marc Casadó, el próximo en dejar el Barcelona tras la llegada de Rodri al cuadro culé.
El Sporting de la MLS ha fichado al delantero brasileño André Luiz por 15.500.000 € + 3,5M€ bonus. Firma hasta junio de 2031.
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó su certeza de la continuidad del delantero Julián Álvarez, ya que está “más que claro” lo que ha expresado Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club. Parece que el atacante argentino seguirá en el cuadro colchonero.
Tras las amenazas de muerte que había recibido la directiva del equipo brasileño por no extender el contrato del neerlandés, el presidente, Osmar Stabile, ha anunciado la renovación de Memphis Depay por dos años. El exjugador de Barcelona y Atlético de Madrid seguirá ligado a Corinthians tras haber llegado en 2024 en un giro de los acontecimientos.
El Como y AC Milan están en conversaciones directas por Samuele Ricci, centrocampista italiano.
Renovación en la cantera del Real Madrid concretada Según informa ESPN, la entidad madridista cerró de forma discreta la extensión de contrato de Thiago Pitarch. El joven centrocampista de 19 años renueva su vinculación con la plantilla merengue para ponerse de forma definitiva a las órdenes de José Mourinho.
El mediocentro Bruno Fernándes está en conversaciones con el Manchester United para renovar su contrato, después de rechazar una tentativa del Galatasaray.
Guerra por el goleador: Manchester United y Arsenal están interesados en el fichaje del atacante nigeriano Victor Osimhen.
La Real Sociedad de la Liga de España tiene conversaciones avanzadas con el West Ham por el fichaje de Edson Álvarez. El mexicano ya habría pedido salir y estaría dispuesto a rebajarse el salario para facilitar la operación.
Sevilla y Rayo Vallecano quieren a Robinho JR, hijo del exdelantero, quien se encuentra preso. El chico cuenta con apenas 18 años de edad y puede actuar como extremo o mediapunta.