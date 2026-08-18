Barcelona con fichaje y salida, Real Madrid cierra operación y el equipo de Julián

Tras las amenazas de muerte que había recibido la directiva del equipo brasileño por no extender el contrato del neerlandés, el presidente, Osmar Stabile, ha anunciado la renovación de Memphis Depay por dos años. El exjugador de Barcelona y Atlético de Madrid seguirá ligado a Corinthians tras haber llegado en 2024 en un giro de los acontecimientos.