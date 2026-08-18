Kate Beckinsale borra todas sus publicaciones de Instagram, ¿qué pasó?

Kate Beckinsale eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram tras una avalancha de comentarios sobre su apariencia. La actriz respondió explicando que su pérdida de peso se debe tanto al profundo dolor por la pérdida de su madre en 2025 como a su lucha contra el síndrome de activación de mastocitos (MCAS), una enfermedad autoinmune. Beckinsale pidió a los usuarios de las redes sociales que fueran amables, afirmando que los desconocidos no conocen las dificultades personales que hay detrás de la apariencia de una persona.