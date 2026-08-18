Kate Beckinsale borra todas sus publicaciones de Instagram, ¿qué pasó?

Kate Beckinsale respondió a la avalancha de comentarios que había recibido sobre su peso antes de eliminar sus publicaciones de Instagram. La actriz explicó que su pérdida de peso está relacionada con el proceso de duelo por la muerte de su madre y con el síndrome de activación de mastocitos (MCAS) que padece.
Justo antes de que la actriz de Pearl Harbor borrara todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, abordó las críticas constantes que ha recibido en internet sobre su peso y compartió capturas de pantalla de algunos comentarios sobre su apariencia.
“Te tomas un descanso de Instagram durante varios meses después de la muerte de tu madre”, escribió Beckinsale en una historia de Instagram del 8 de agosto, según People, “borras todas tus publicaciones y explicas con bastante detalle por qué has perdido peso, incluyendo el hecho de que la pérdida de peso es uno de los primeros signos físicos del duelo... Creo que la gente puede quedar destrozada”.
Kate Beckinsale eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram tras una avalancha de comentarios sobre su apariencia. La actriz respondió explicando que su pérdida de peso se debe tanto al profundo dolor por la pérdida de su madre en 2025 como a su lucha contra el síndrome de activación de mastocitos (MCAS), una enfermedad autoinmune. Beckinsale pidió a los usuarios de las redes sociales que fueran amables, afirmando que los desconocidos no conocen las dificultades personales que hay detrás de la apariencia de una persona.
“Acabo de publicar varias diapositivas sobre cómo comer podría matarme”, escribió la actriz, de 53 años, junto al comentario, “esto ya es demasiado”. Beckinsale, madre de Lily Mo Sheen, fruto de su relación con su ex Michael Sheen, atribuyó su pérdida de peso a dos factores principales: su enfermedad y el dolor que ha experimentado desde que su madre, Judy Loe, falleció en julio de 2025 tras una batalla contra un cáncer en etapa 4.
“Como seguramente ya saben, cada vez que publico una foto mía, recibo una enorme cantidad de comentarios que me dicen lo repugnante que me veo”, comenzó diciendo en un video del 8 de agosto que vio Metro, “y que soy anoréxica o que consumo metanfetaminas o que he perdido mucho peso”.
“Para empezar, he perdido a toda mi familia, excepto a mi preciosa hija, en poco tiempo”, recalcó la estrella de Underworld —cuyo padrastro, Roy Battersby, falleció más de un año antes que Loe— antes de explicar su diagnóstico de MCAS. “Me diagnosticaron esto hace 16 años, y tuve muchísima suerte de tener un médico de cabecera increíble en Londres que me lo diagnosticó”, añadió.
A continuación, mencionó a celebridades como Chadwick Boseman, cuya drástica pérdida de peso provocó especulaciones en internet antes de su fallecimiento en 2020, tras una batalla privada contra el cáncer de colon. En la foto, Kate con su madre y padrastro.
“No sabes lo que pasa en la vida de los demás”, recalcó Beckinsale. “Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, ten un poco de comprensión. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada”.
El mayor éxito comercial y de reconocimiento global de Kate Beckinsale es la superproducción bélica Pearl Harbor (2001), que recaudó cerca de 450 millones de dólares en todo el mundo. No obstante, el papel más icónico y definitorio de su carrera es el de la vampiresa Selene en la exitosa saga de acción Underworld (2003), que se convirtió en una franquicia de culto muy lucrativa.