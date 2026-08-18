ICE arresta al exbeisbolista Oswaldo Pirela, con asilo pendiente en Texas

Un exbeisbolista venezolano que actualmente trabaja en la organización de los Padres de San Diego fue detenido por agentes de inmigración en Texas durante un viaje relacionado con sus labores profesionales.
Oswaldo Pirela, de 34 años se desempeña como entrenador de receptores dentro del sistema de ligas menores de la organización de las Grandes Ligas.
La detención ocurrió el domingo, alrededor de las 5:00 de la mañana, en un aeropuerto de El Paso, según relató Daniela Pirela, hermana del entrenador, a medios estadounidenses.
De acuerdo con la información proporcionada por su familia, Pirela se encontraba en la ciudad fronteriza por motivos de trabajo y tenía previsto regresar a Arizona cuando fue interceptado por funcionarios migratorios.
Actualmente, el venezolano permanece bajo custodia en un centro de detención de El Paso, de acuerdo con los registros federales disponibles sobre personas retenidas por las autoridades migratorias.
Los Padres de San Diego confirmaron que están al tanto de la situación de uno de sus empleados. La organización indicó que está tratando de obtener información adicional sobre las circunstancias que llevaron al arresto.
Pirela llegó a Estados Unidos en 2014 y, desde entonces, mantiene abierto un proceso relacionado con una solicitud de asilo que presentó ante las autoridades migratorias.
Su hermana aseguró que el entrenador ha residido durante aproximadamente 12 años en territorio estadounidense y sostuvo que durante ese período ha respetado las leyes del país.
El venezolano vive en Peoria, Arizona, junto a su esposa y sus dos hijas, de 9 y 4 años. Ambos menores nacieron en Estados Unidos y tienen ciudadanía estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional explicó que los agentes determinaron que Pirela no contaba en ese momento con documentos que acreditaran un estatus migratorio legal vigente en el país.
Según el DHS, el exjugador permanecerá bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras avanza el proceso correspondiente y tendrá derecho a las garantías establecidas por la ley.
El caso ha generado preocupación entre los familiares de Pirela, mientras la organización de los Padres intenta conocer con mayor precisión su situación migratoria y las posibles consecuencias que podría enfrentar el entrenador durante el procedimiento.