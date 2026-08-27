GTA 6 sorprende con su primer gameplay y muestra todo su potencial

California, Estados Unidos. El primer gameplay extendido de Grand Theft Auto VI (GTA 6) fue presentado al público tras una exhibición exclusiva para suscriptores de Netflix, mostrando nuevas escenas de acción, persecuciones y detalles del esperado videojuego de Rockstar Games.

El material, de casi 27 minutos, permite observar por primera vez una amplia muestra de la jugabilidad de GTA 6, protagonizado por Lucía y Jason en el estado ficticio de Leonida y la ciudad de Vice City.

Una de las primeras secuencias muestra a los protagonistas involucrados en una situación que termina con un enfrentamiento contra la Policía. Las imágenes dejan ver el nivel de detalle de los personajes, las animaciones, la iluminación y los escenarios.

El gameplay también presenta una amplia variedad de actividades. Persecuciones en vehículos, carreras de motocross, saltos en paracaídas, buceo y diferentes deportes forman parte de las situaciones que podrán encontrarse durante la aventura.

Entre los detalles que llamaron la atención aparece una cámara asociada a las eliminaciones de algunos enemigos y un minimapa que muestra representaciones tridimensionales de los edificios. Estos elementos buscan aumentar la sensación de inmersión.

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La demostración también permite apreciar los escenarios de Leonida desde diferentes perspectivas. Uno de los momentos más llamativos ocurre durante un salto en paracaídas, que ofrece una extensa panorámica del territorio y sus diferentes entornos.

El recorrido por el gameplay continúa con una misión de infiltración protagonizada por Lucía y Jason. La operación no transcurre como estaba prevista y termina desencadenando una nueva situación de acción para los personajes.

Las imágenes también refuerzan la importancia de la relación entre los dos protagonistas. Lucía y Jason serán los personajes centrales de una historia ambientada en un mundo abierto que promete ampliar considerablemente las posibilidades de exploración.

GTA 6 será la sexta entrega numerada de la saga de acción y aventura de mundo abierto desarrollada por Rockstar Games. El videojuego llevará a los jugadores nuevamente a Vice City y sus alrededores, ahora dentro del estado de Leonida.

El lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre, inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Con este nuevo adelanto, Rockstar vuelve a elevar las expectativas alrededor de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.