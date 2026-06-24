GTA 6 desata polémica por contenido exclusivo de pago

La expectativa por "Grand Theft Auto VI" continúa creciendo a niveles históricos, pero esta vez no solo por su jugabilidad o su gigantesco mundo abierto. Rockstar Games se encuentra en el centro de una intensa controversia tras revelar los contenidos de la edición Ultimate, una versión premium que ofrece ventajas y accesos exclusivos dentro del juego.
La polémica no gira en torno a la existencia de una edición especial, una práctica habitual en la industria de los videojuegos, sino a la decisión de restringir determinadas funciones y ubicaciones para quienes adquieran únicamente la versión estándar. La medida ha generado miles de críticas en redes sociales y foros especializados.
De acuerdo con la información revelada por Rockstar, los jugadores que compren la edición básica de "GTA 6" no podrán acceder a ciertos establecimientos repartidos por el mapa de Leonida, el estado ficticio donde se desarrolla la nueva aventura protagonizada por Jason y Lucía.
Entre los lugares restringidos figuran talleres de personalización, estudios de tatuajes, salones de belleza y otras ubicaciones que forman parte activa del entorno del juego. Estas restricciones han provocado inquietud porque afectan elementos que tradicionalmente han estado disponibles para todos los usuarios dentro de los mundos abiertos de la saga.
Uno de los puntos más cuestionados es que estos espacios no solo tienen un valor estético. Algunos jugadores consideran que podrían influir en la experiencia de exploración, las estrategias de escape o incluso en determinadas actividades de la historia principal, aunque Rockstar no ha detallado el alcance exacto de estas funciones.
La compañía confirmó que quienes adquieran la edición estándar podrán comprar posteriormente una actualización digital para desbloquear estos contenidos. Sin embargo, esta opción no ha logrado disminuir el malestar de una parte importante de la comunidad.
Más allá de los beneficios exclusivos, el temor de muchos aficionados radica en el precedente que podría establecer esta práctica para futuros videojuegos de un solo jugador. Numerosos comentarios en redes sostienen que limitar zonas o mecánicas dentro del mapa podría abrir la puerta a nuevos modelos de monetización en títulos narrativos.
Mientras tanto, Rockstar también confirmó los precios oficiales del esperado lanzamiento. La edición estándar costará 79.99 dólares, mientras que la Ultimate Edition tendrá un valor de 99.99 dólares. Las reservas comenzarán el 25 de junio y el estreno mundial está previsto para el 19 de noviembre de 2026.
La versión Ultimate incluirá vehículos exclusivos, armas, atuendos especiales para Jason y Lucía, artículos cosméticos y acceso preferencial a determinados servicios y establecimientos dentro del juego. Además, quienes reserven cualquier edición recibirán el paquete especial "Vintage Vice City Pack". Paralelamente, Sony confirmó una colaboración con Rockstar para aprovechar al máximo las capacidades de la PlayStation 5. Los jugadores podrán experimentar retroalimentación háptica mediante el control DualSense, gatillos adaptativos, audio tridimensional y tiempos de carga prácticamente inexistentes gracias al SSD de la consola.
A pesar de la controversia, "Grand Theft Auto VI" sigue siendo considerado el videojuego más esperado de la década. La enorme expectativa generada por el regreso de la franquicia, más de diez años después de "Grand Theft Auto V", mantiene a millones de jugadores atentos a cada anuncio de Rockstar, incluso si son polémicos.