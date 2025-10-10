Cámara nítida e innovación en edición: HONOR 400 Series ya está en Honduras

Smartphones

San Pedro Sula, Honduras. – Con una cámara ultra nítida con Inteligencia Artificial (IA), pantalla brillante y versátiles herramientas de edición, que van de la imagen al video y más allá, la nueva línea de dispositivos HONOR 400 Series, ya está en Honduras. La nueva línea de smartphones de HONOR está diseñada para empoderar y despertar asombro a una generación de usuarios hiperconectados.

HONOR 400 Series ofrece al usuario una experiencia visual envolvente con una pantalla ultra brillante de 5000nits con excelente visibilidad. Esta tecnología de mejora de visualización bajo luz y el sistema de atenuación dinámica, permite a los usuarios disfrutar en cada imagen o video de colores vibrantes y contrastes nítidos incluso bajo luz directa. A esto se suma la función de reducción del mareo por movimiento, una solución que proporciona alivio significativo contra náuseas y molestias al utilizar el dispositivo dentro de vehículos en marcha. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Una experiencia fotográfica versátil

La serie se smartphones HONOR 400 ofrece a los usuarios una experiencia fotográfica excepcional gracias al revolucionario sistema de cámara IA ultra nítida de 200 mega pixeles (MP). Están equipados con una cámara principal con IA nítida, con un sensor grande de 1/1.4 pulgadas, apertura f/1.9 y estabilización dual OIS + EIS, lo que garantiza una excelente claridad, aún en espacios donde hay poca luz.

Además, la cámara ultra gran angular y macro de 12 mega pixeles tiene un campo de visión de 112 grados que captura escenas amplias, mientras que la cámara frontal de retrato de 50 mega pixeles permite a los usuarios tomar selfies de nivel profesional. Las innovaciones de inteligencia artificial de vanguardia y un Súper Zoom IA, deja como resultado paisajes impresionantes con un rango focal de 15x a 30x. También se agrega la simulación de cine IA, que analiza de forma inteligente la iluminación y los detalles del sujeto para crear efectos cinematográficos adaptados al ambiente de la escena.

Funciones con Inteligencia Artificial

En la serie de HONOR debuta la función de edición con IA que potencia la creatividad en la vida diaria. Es una función de foto en movimiento HD que captura los tres segundos dorados de momentos vivos y vibrantes, permitiendo compartir o editar fragmentos cinematográficos con facilidad en redes sociales. Además de un collage de fotos animadas, una función que permite combinar de 2 a 9 fotos en movimiento, facilitando que los usuarios creen historias dinámicas a partir de sus fotos vivas. Y la compatibilidad para compartir fotos vivas entre ecosistemas diferentes lo que garantiza una experiencia fluida e integrada.

La serie ofrece una experiencia de usuario inteligente con una variedad de funciones impulsadas por IA, entre estas traducción IA, grabadora con IA, resumen y herramientas de escritura IA con subtítulos, entre otros. Las funciones multitarea ayudan al usuario a tener mayor productividad e interacciones personalizadas que se adaptan a la vida interconectada de hoy. La HONOR 400 Series es garantía de seguridad en línea para los usuarios contra posibles estafas, al integrar la innovadora tecnología de detección IA deepfake directamente en el dispositivo.

Una serie de dispositivos con IA